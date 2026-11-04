Red Bull y Adidas estarían cerca de firmar un posible acuerdo para la temporada 2027 de Fórmula 1

De acuerdo con múltiples filtraciones, Red Bull Racing estaría firmando un contrato con Adidas para la temporada 2027, pues en imágenes difundidas a través de redes sociales se apreció a Max Verstappen portando la nueva indumentaria durante una sesión fotográfica publicitaria.

A partir de la temporada 2023, la marca británica Castore comenzó a diseñar la mercancía oficial de la escudería austriaca, en un acuerdo por tres años y una cifra cercana a los 200 millones de dólares.

Sin embargo, el acuerdo entre los Toros Rojos y Castore está más cerca que nunca de extinguirse y no habrá renovación, pues la marca alemana dio un paso al frente y los incorporará a una cartera de clientes que ya incluye a Mercedes y Audi.

¿Cuánto pagarán las tres franjas por tener a Red Bull?

De acuerdo con información del medio alemán BILD, el acuerdo entre la escudería de Milton Keynes y los alemanes sería de 27 millones de euros por temporada, con una duración inicial de tres años y opción de renovación.

Por lo tanto, el nuevo acuerdo convertiría a Red Bull en la tercera escudería mejor pagada de la categoría en cuanto a patrocinio comercial de ropa por temporada, solo tres millones por debajo de McLaren y Mercedes.

¿Cuándo se anunciará el acuerdo?

Aunque las imágenes filtradas de Verstappen representan una señal importante sobre el avance de las negociaciones, Red Bull y Adidas todavía no han confirmado oficialmente la alianza, pero todo parece indicar que los acuerdos comerciales y publicitarios ya se encuentran pactados.

¿Por qué la marca alemana vestirá a los austriacos en la Fórmula 1?

Adidas buscó una alianza con Red Bull Racing porque la Fórmula 1 es una categoría que ofrece algo que pocas plataformas deportivas pueden reunir: alcance internacional, exposición constante, conexión con mercados juveniles, así como una asociación con la innovación y el alto rendimiento.

Para la marca alemana, vestir a una escudería en la categoría reina del deporte motor no sería únicamente un contrato para fabricar uniformes. Sería una estrategia de posicionamiento global que le permitiría entrar en uno de los escaparates comerciales y mediáticos más importantes, pues, además de ser una referencia del automovilismo, también es una de las disciplinas más exclusivas que existen, por lo que los altos costos de la mercancía no serían un problema.