El nuevo Messi pinta para ser merengue: JJ Gabriel se inclina por el Real Madrid

El Real Madrid está cerca de ganar una de las grandes batallas por el talento joven del futbol europeo. JJ Gabriel, la joya de 16 años del Manchester United que despertó el interés del Barcelona, PSG y Bayern Múnich, habría alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto blanco para incorporarse en enero de 2027.

La información, reportada por Sky Sports y The Athletic, coloca al equipo madridista al frente de la carrera por uno de los prospectos más cotizados de Inglaterra. Sin embargo, la operación todavía no está cerrada: no existe un acuerdo formal entre ambos clubes y el futbolista aún debe completar los pasos necesarios para concretar su salida.

¿Por qué JJ Gabriel dejó al Manchester United?

El joven atacante solicitó abandonar el Manchester United en septiembre, después de manifestar su inconformidad con las oportunidades que había recibido para acercarse al primer equipo.

Gabriel y su entorno consideraban que debía tener mayor participación tanto en la pretemporada como en el arranque de la campaña. Desde entonces, el delantero dejó de entrenar con las categorías inferiores del club, mientras su futuro comenzó a relacionarse con varios de los principales equipos europeos.

El Real Madrid, Barcelona, PSG y Bayern Múnich siguieron de cerca su situación, aunque el conjunto español habría tomado ventaja en las negociaciones con el entorno del futbolista.

El detalle que facilitaría su llegada al Real Madrid

Uno de los factores que permitiría acelerar la operación es que Gabriel cuenta con elegibilidad para obtener un pasaporte europeo a través de sus padres. Esto abre una vía para su incorporación a un club de la Unión Europea antes de cumplir los 18 años, de acuerdo con las condiciones reglamentarias aplicables.

El Manchester United todavía mantiene registrado al futbolista en su academia hasta el final de la temporada y podría reclamar una compensación por su salida. Incluso, la institución inglesa ha contemplado emprender acciones legales si considera que se incumplen las normas correspondientes.

Por ahora, enero de 2027 aparece como el horizonte para su llegada al Santiago Bernabéu. El Real Madrid habría ganado terreno frente a sus competidores, pero todavía falta el paso definitivo: formalizar el acuerdo y resolver su salida de Old Trafford.