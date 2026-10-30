Reactivan futbol en España, con condolencias por accidente de tren en Toledo

La actividad del futbol español volverá a la actividad, luego de que fue suspendida la primera fecha de la Copa del Rey, tras el accidente ocurrido el pasado miércoles en Toledo, poco antes de las 9 de la mañana, tiempo de España.

Sin embargo, a actividad en LaLiga por la jornada 11 se reiniciará con duelos como el Levante y Atlético de Madrid, este último que se encuentra en el segundo lugar de la clasificación con 25 puntos.

“Es un momento difícil, al estar cerca de las familias que han sufrido pérdidas muy importantes y está claro que es un momento complejo, que hay que tener mucho respeto, y esperemos que se solucionen las cosas para mejor en un futuro”, comentó el “Cholo” Someone, técnico del Atlético de Madrid.

Otro de los estrategas que se manifestó al respecto fue el Director Técnico del Barcelona, Hansi Flick, toda vez que su equipo, líder de la competencia con 27 puntos, recibirá al Alaves, este sábado a las 14 horas.

En nombre de nuestros jugadores, del cuerpo técnico y de mí mismo, quiero enviar nuestras más profundas condolencias a todos los afectados, por ese trágico accidente de tres ocurrido en Toledo.

“Nuestros pensamientos están con las familias que están pasando con el corazón roto por este momento. Les mandamos toda nuestra energía, toda nuestra energía positiva y mucho amor”, declaró el Director Técnico del Barcelona.

Habría actividad de mexicanos

La reanudación de LaLiga en España tras el accidente en Toledo, tendría actividad de futbolistas mexicanos, como el caso del mediocampista Obed Vargas, quien el encuentro pasado ante el Deportivo la Coruña ya sumó minutos con el Atlético de Madrid.

Otro jugador que podría saltar a la cancha sería el español naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, en el partido contra el Málaga.