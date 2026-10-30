Canelo y Christian Mbilli superan la báscula

Todo está listo en la capital saudí para el esperado regreso al cuadrilátero del pugilista tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez. Este viernes se llevó a cabo la ceremonia oficial de pesaje, en la que tanto el mexicano como su rival, el invicto franco-camerunés Christian Mbilli, superaron sin problemas el primer gran reto al detener la báscula por debajo del límite de la categoría de los supermedianos (168 libras).

El escenario de Riyadh Season vibró con buen ambiente y música de mariachi antes del cara a cara final entre ambos peleadores. "Canelo" registró un peso oficial de 167.6 libras, mientras que Mbilli marcó 167.8 libras, declarando ambos formalmente el combate por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Sin contratiempos en Arabia Saudita

Pese a que este jueves se hicieron públicas supuestas alertas por posibles ataques aéreos en la ciudad -situación que puso en duda una vez más que se llevara a cabo el combate- la ceremonia de pesaje se llevó a cabo sin contratiempos.

Por lo anterior, todo está listo en la Kingdom Arena para el duelo que significa el regreso el pugilista mexicano, quien viene de perder su última batalla ante Terence Crawford.

En aquella ocasión, Canelo' cayó por decisión unánime, combate en el que el boxeador tapatío cedió sus cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

¿Dónde ver el duelo entre Canelo y el camerunés Christian Mbilli?

La pelea del púgil mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el franco-camerunés Christian Mbilli, se llevará a cabo el sábado 31 de octubre y será transmitida a partir de las 11:00 AM (Tiempo del Centro) por la plataforma DAZN y desde las 12:00 PM por señal abierta en Azteca 7.

El récord profesional de Saúl 'Canelo' Álvarez en el boxeo es de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates en 68 peleas disputadas, mientras que el de Christian Mbilli es de 29 victorias, 0 derrotas y 1 empate en 30 peleas disputadas.