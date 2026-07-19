Rayados presume que el Estadio BBVA conquistó al mundo tras el Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 ha llegado a su fin, y mientras el planeta entero asimila las emociones del nuevo campeón, en la Sultana del Norte hay motivos de sobra para festejar. Los Rayados de Monterrey aprovecharon el silbatazo final del torneo para sacar el pecho en redes sociales, presumiendo el enorme éxito que significó albergar la justa en el Estadio BBVA (rebautizado oficialmente por la FIFA como Estadio Monterrey).

A través de sus cuentas oficiales, la escuadra regiomontana demostró que la afición internacional y los creadores de contenido que visitaron Nuevo León se quedaron con un extraordinario sabor de boca, completamente convencidos de haber presenciado partidos en un inmueble de primer nivel mundial.

La cuenta de la Pandilla acompañó una postal del recinto con un emotivo mensaje de agradecimiento: “El mundo se maravilló al ver nuestra casa. Gracias a todos por hacer mágica esta fiesta mundialista”.

"El estadio más europeo": Las redes se rinden ante el Cerro de la Silla

El club albiazul no dudó en recopilar las mejores reacciones de los usuarios globales, quienes quedaron atónitos tanto por la arquitectura vanguardista del inmueble como por su icónica vista panorámica. Entre los elogios más virales destacados por Rayados se encuentran:

@Reycholosimeone: “La belleza del estadio de Monterrey con el Cerro de la Silla de fondo. No me canso de ver ese estadio”.

@NooddleHairCR7: “Monterrey es absolutamente el estadio más Europeo”.

Con esto, el Gigante de Acero consolida su estatus internacional de cara a los próximos torneos, demostrando que Monterrey cumplió con creces las expectativas de la FIFA y se posicionó como una de las sedes más espectaculares en la historia de los mundiales.