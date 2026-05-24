Raúl Jiménez cerró la temporada con triunfo del Fulham sobre Newcastle

Raúl Jiménez cerró la temporada en Inglaterra con una nueva victoria. El delantero mexicano tuvo participación en el triunfo del Fulham por 2-0 sobre el Newcastle United, en un duelo donde los londinenses fueron superiores durante gran parte del encuentro y terminaron despidiendo la campaña de la Premier League con una actuación sólida en casa.

Aunque Raúl Jiménez comenzó el compromiso desde la banca, el atacante mexicano volvió a sumar minutos en el futbol inglés y apareció en la recta final de un encuentro que, desde muy temprano, se inclinó a favor del Fulham.

El partido arrancó con un ritmo pausado y con demasiada disputa en la mitad de la cancha. Tanto el Fulham como el Newcastle mostraron pocas intenciones ofensivas durante los primeros minutos, en un escenario donde ambos clubes ya tenían prácticamente definido su panorama en la temporada.

Sin embargo, poco a poco el conjunto local comenzó a crecer dentro del terreno de juego. El Fulham adelantó líneas, recuperó la pelota con mayor facilidad y empezó a generar aproximaciones, aprovechando la falta de agresividad de un Newcastle que nunca logró sentirse cómodo.

La recompensa llegó al minuto 20. Tras un tiro libre al área, Issa Diop apareció para conectar un cabezazo y empujar un rebote dentro del área, firmando el 1-0 que terminó cambiando completamente el desarrollo del encuentro.

Con la ventaja en el marcador, el Fulham manejó el partido con tranquilidad. Newcastle intentó reaccionar después de la media hora de juego, adelantando un poco más sus líneas, pero sin generar oportunidades realmente peligrosas frente al arco rival.

El cierre del primer tiempo perdió intensidad debido a las constantes interrupciones y faltas en mediocampo. El encuentro cayó en un tramo demasiado cortado, con pocas emociones y sin llegadas claras.

Para la segunda mitad, el trámite cambió muy poco. El Fulham seguía teniendo el control de la posesión y administrando el ritmo del partido, mientras que Newcastle lucía sin ideas al frente.

Fue entonces cuando apareció el momento esperado para los aficionados mexicanos. Al minuto 71, Raúl Jiménez ingresó al terreno de juego con la intención de darle frescura al ataque y ayudar a cerrar el encuentro.

Aunque el mexicano no contó con oportunidades claras frente al arco, sí logró colaborar en la presión ofensiva y ayudó a mover a la defensa rival en los minutos finales.

El golpe definitivo cayó al minuto 80, cuando Tom Cairney sacó un potente disparo desde fuera del área para marcar el 2-0 y liquidar prácticamente el compromiso.

Con la ventaja asegurada, el cierre del encuentro se volvió completamente administrativo. Ambos equipos bajaron las revoluciones y simplemente dejaron correr el reloj hasta el silbatazo final.

De esta manera, Raúl Jiménez terminó la temporada sumando minutos con el Fulham y manteniéndose como una pieza recurrente dentro de la rotación del equipo londinense.

Ahora, el delantero mexicano partirá rumbo a México para integrarse a la concentración de la Selección Mexicana, donde comenzará la preparación del combinado nacional de cara a los próximos compromisos rumbo al Mundial 2026.