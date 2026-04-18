¿Qué le pasó a Asencio? Síntomas, pérdida de peso y preocupación en el Real Madrid

El cierre de temporada del Real Madrid suma un nuevo contratiempo. El joven defensor Raúl Asencio fue hospitalizado tras sufrir una gastroenteritis severa, la cual que la provocado una pérdida significativa de peso y que lo tiene marginado de volver con el equipo para el duelo ante el Alavés por la jornada 33 de LaLiga.

El defensa central merengue presentó síntomas persistentes durante varios días, entre ellos vómitos, debilidad y deshidratación, lo que obligó a los servicios médicos a intervenir con mayor profundidad. La situación derivó en su ingreso hospitalario para realizar estudios y estabilizar su estado general.

Uno de los aspectos que más preocupa es la drástica pérdida de peso, estimada entre cinco y seis kilogramos en pocos días, reflejo de la agresividad del cuadro clínico. Este deterioro físico lo dejó automáticamente fuera de la convocatoria para compromisos clave, como el duelo de media semana de Champions League ante el Bayern Múnich.

Lo que inicialmente se catalogó como una simple gastroenteritis evolucionó hacia un diagnóstico más específico: enterocolitis bacteriana, una afección que inflama tanto el intestino delgado como el grueso. Este tipo de enfermedad puede ser altamente incapacitante en el corto plazo, especialmente para un atleta de alto rendimiento que depende de su condición física óptima.

El club actuó con rapidez no solo para atender al jugador, sino también para evitar riesgos mayores dentro del vestuario. Asencio fue aislado preventivamente, una medida clave considerando que este tipo de infecciones puede transmitirse en entornos cerrados.

Asencio había sumado minutos a lo largo de la temporada, acumulando participación constante en medio de las lesiones que han afectado la defensa blanca. Su ausencia reduce las opciones en una plantilla que ya venía ajustada en esa zona del campo.

A pesar del susto, los reportes coinciden en que el jugador no se encuentra en peligro grave. Tras recibir tratamiento con sueros y estabilizarse, pudo abandonar el hospital y continuar su recuperación en casa, aunque bajo estricta supervisión médica.

El objetivo principal es la recuperación del jugador. Su regreso dependerá de la evolución clínica en los próximos días, aunque todo apunta a que estará fuera al menos una semana. Mientras tanto, el Real Madrid deberá reajustar su esquema defensivo para afrontar el cierre del curso sin uno de sus elementos emergentes.