¿Ver el PSG vs. Bayern Múnich? Guardiola prefirió disfrutar en vivo de un juego de tercera división

Mientras el PSG y el Bayern Múnich escribían una de las páginas más memorables de la Champions League, Pep Guardiola eligió otro escenario. Las cámaras lo captaron en las gradas de Edgeley Park, estadio del Stockport County en la League One inglesa, durante el partido que el conjunto local disputó contra el Port Vale. La noche en la que el PSG y el Bayern Múnich producían un 5-4 histórico en el Parque de los Príncipes, el técnico del Manchester City prefería las gradas de la tercera división inglesa.

La escena no tardó en circular en redes sociales y desató una cascada de reacciones. El motivo exacto de la presencia de Guardiola en el encuentro no fue confirmado de forma oficial, pero habiendo vivido ya una década en Inglaterra, el catalán ha manifestado en numerosas ocasiones su amor por el fútbol inglés en todos sus niveles.

La visita de Guardiola a Edgeley Park se produce en uno de los momentos de mayor intensidad de la temporada para el Manchester City. El técnico catalán llegó a Stockport recién clasificado para la final de la FA Cup, tras superar al Southampton de segunda división por 2-1 el sábado anterior. En esa final, programada para el 16 de mayo en Wembley, el City se medirá al Chelsea, que eliminó al Leeds en la otra semifinal.

En la Premier League, el panorama es igualmente tenso. La carrera por el título se ha abierto de forma notable en las últimas semanas. Arsenal, que llegó a tener seis puntos de ventaja, cedió el liderato al City, aunque los gunners lo recuperaron tras vencer al Newcastle. El City, sin embargo, cuenta con un partido menos disputado.

El siguiente compromiso del City en la Premier League es contra el Everton el próximo lunes. Guardiola se permitió, pues, un respiro de 24 horas que no desperdició: lo invirtió viendo fútbol de tercera división.

El partido que eligió Guardiola para su escapada tampoco defraudó en cuanto a resultado. El Port Vale, que militaba 18 categorías por debajo del City en la clasificación de clubes ingleses, se impuso al Stockport County por 2-1 como visitante. Una victoria de los de abajo que, en cierta medida, encajó con el espíritu de la velada: el técnico más laureado de la Premier League sentado entre la afición de la tercera división inglesa, viendo ganar al equipo menos favorito.

La imagen de Guardiola en Edgeley Park se convirtió así en símbolo de algo que el futbol inglés exhibe con orgullo: su pirámide funciona como un solo ecosistema, capaz de atraer hasta a sus propias estrellas hacia los peldaños más bajos. Mientras tanto, en París, el PSG avanzaba hacia la final de la Champions con una victoria que el City seguirá desde la otra orilla.