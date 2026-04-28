Refuerzos inesperados: Los tres jugadores que regresan al América para el Apertura 2026

Mientras el América concentra todas sus energías en la fase final del Clausura 2026, donde entró de forma dramática en el último puesto de la Liguilla, la directiva ya visualiza el armado del plantel para el siguiente semestre. El cierre de la fase regular para los equipos eliminados provocó movimientos inmediatos en el mercado, y el Necaxa fue el primero en "limpiar" su vestidor. Tras romper filas este martes, los Rayos confirmaron que tres futbolistas con etiquetas de las Águilas concluyeron su etapa en Aguascalientes y deben volver al Nido.

Emilio Lara jugando con América. Mexsport

La gestión de André Jardine enfrentará decisiones importantes en las próximas semanas. El regreso de estos elementos no garantiza su permanencia definitiva, pero abre un abanico de posibilidades tácticas o, en su defecto, de negociación para generar ingresos en el mercado de verano. El análisis individual de cada uno de estos nombres será clave para determinar quiénes tienen una verdadera oportunidad de pelear por un puesto en el equipo más exigente del futbol mexicano.

EL RETORNO DE CARAS CONOCIDAS EN LA DEFENSA

El nombre que más llama la atención en esta lista es, sin duda, Cristian 'Chicote' Calderón. A pesar de su polémico origen, el lateral izquierdo logró ganarse el respeto de la afición azulcrema en etapas anteriores gracias a su entrega. Durante su préstamo con el conjunto hidrocálido, mantuvo un ritmo constante que lo posiciona como una alternativa real. Ante las rotaciones de Cristian Borja, el regreso del 'Chicote' brindaría una profundidad necesaria en la banda zurda, ofreciendo esa tranquilidad defensiva que el técnico brasileño valora tanto en partidos de alta presión.

Cristian Calderón jugando con América. Mexsport

Por otro lado, surge la figura de Franco Rossano. El joven canterano aprovechó al máximo su estancia con los Rayos, convirtiéndose en uno de los puntos más altos del equipo en su posición. Su crecimiento futbolístico llamó la atención en Coapa, y muchos expertos consideran que Rossano hizo méritos suficientes para ser evaluado como un relevo institucional de calidad. Su juventud y proyección encajan perfectamente con el proyecto de renovación que busca implementar la directiva americanista a mediano plazo.

EL INCIERTO PANORAMA PARA EMILIO LARA

Lamentablemente, no todos los regresos lucen tan alentadores. El caso de Emilio Lara es el más complejo de los tres. El famoso 'Pelón' atravesó un torneo difícil marcado por una lesión que lo alejó de las canchas por un periodo prolongado. Además, ciertos errores puntuales en el terreno de juego durante su última etapa con el América mermaron la confianza que el cuerpo técnico y la tribuna tenían en él. Aunque existe una vacante nominal por la irregularidad física de Kevin Álvarez, la realidad es que el surgimiento de Dagoberto Espinoza parece cerrarle las puertas de la lateral derecha.

Franco Rossano jugando con América. Mexsport

Si la directiva decide que Lara o alguno de sus compañeros no entran en los planes deportivos, el plan de acción consistirá en buscarles acomodo inmediato en otros clubes de la Liga MX. La intención será acomodarlos nuevamente bajo la modalidad de préstamo o, si surge una oferta tentadora, proceder con una venta definitiva. Lo cierto es que el América ya recuperó piezas y, mientras pelea por un nuevo título, ya construye el camino hacia su próxima aventura en el balompié nacional.