El Real Madrid prepara una reestructuración y fija a Jürgen Klopp como objetivo prioritario

La directiva del Real Madrid se está preparando para llevar a cabo una reestructuración completa en anticipación a la etapa posterior al entrenador Álvaro Arbeloa, ante las expectativas de su salida al final de la temporada, en la que el equipo podría terminar sin ganar ningún título.

Según la emisora Cadena SER, el nombre preferido del presidente del club merengue, Florentino Pérez, para asumir la dirección técnica es el aclamado entrenador alemán Jürgen Klopp, aunque la directiva del equipo ha elaborado una lista alternativa en caso de que no se logre contratarlo.

Los informes indican que el Real Madrid está considerando varios nombres destacados como opciones alternativas, entre ellos el laureado Didier Deschamps, el campeón del mundo Lionel Scaloni, el estratega italiano Massimiliano Allegri, además de Mauricio Pochettino, quien ha sido admirado dentro del club desde hace mucho tiempo.

El Real Madrid tiene una actualidad lejana a sus pretensiones. AFP

Estos nombres están esperando la decisión final de la directiva del Real Madrid, después de completar una evaluación exhaustiva de la situación técnica y las opciones del proyecto futuro.

Un artesano del futbol

Actualmente, Klopp se desempeña como el Director Global de Futbol de Red Bull. Tras su salida del Liverpool en 2024, el estratega alemán decidió alejarse de los banquillos para asumir un rol de supervisión estratégica que comenzó oficialmente el 1 de enero de 2025.

En esta posición, Klopp no dirige el día a día de un equipo específico, sino que supervisa la red internacional de clubes de la marca (el RB Leipzig, el RB Salzburg y el New York Red Bulls). Sus funciones principales consisten en brindar apoyo a los directores deportivos para mantener la filosofía de juego de Red Bull.

Asimismo, encabeza la búsqueda global de jugadores y el crecimiento de jóvenes entrenadores, además de participar en decisiones clave de gestión, como la reestructuración de instalaciones de entrenamiento y la evaluación de perfiles para las bancas.