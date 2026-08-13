Lo que debes saber del inicio de la temporada 2026-2027 de la Liga Española  

La edición 96 de la liga española está lista para su inicio, con el Barcelona como equipo defensor del trono y un panorama de fichajes que resaltan tras la celebración de la Copa del Mundo 2026.

La temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports arranca este sábado 15 de agosto, con los choques del Alavés vs Getafe y Sevilla vs Rayo Vallecano.

La jornada de cierre se disputará el 30 de mayo; Real Madrid vs Deportivo La Coruña, Getafe vs Barcelona y Betis vs Atlético de Madrid, los duelos a seguir.

Mientras que las fechas del Clásico Barcelona vs Real Madrid son las siguientes: la ida se jugará el 25 de octubre de 2026, en el Camp Nou (105 mil espectadores tras la remodelación); la vuelta el 9 de mayo del 2027, en el Estadio Santiago Bernabéu (83 mil 186 espectadores) .

En esta edición del campeonato ibérico los equipos que ascendieron a Primera División, son: Racing de Santander, Deportivo La Coruña y Málaga. Por otro lado, las ausencias por descensos, fueron el Mallorca, Girona y Real Oviedo.

Barcelona ocupa el trono

El Barcelona, bajo el mando del estratega Hansi Flick, verá en esta nueva temporada la defensa de su trono, luego de conquistar la campaña anterior con 94 puntos (31-1-6). Detrás se quedaron el Real Madrid (86 unidades), Villarreal (72) y Atlético de Madrid (69).

En el mercado de transferencias, quienes salieron del conjunto catalán son Marc-André ter Stegn (a préstamo con el Ajax), Ronald Araújo, Marc Casadó, Roony Bardghji.

Respecto a las altas, los blaugranas han concretado los fichajes de los atacantes Karim Adeyerim, Jesse Bisiwu y Anthony Gordon.

El campeonato del Barcelona representó su trofeo 29. El Real Madrid marcha como el máximo ganador, con 29; la temporada 2023-2024 fue la última que conquistaron los merengues.

Mourinho, la novedad en el Real Madrid

El foco del Real Madrid está en la dirección técnica. Tras las fallidas gestiones de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, el timonel blanco volvió a manos de José Mourinho. El polémico estratega vive su segunda etapa madridista con la expectativa de ser el contrapeso en el dominio del Barcelona.

En cuanto a refuerzos, el central Marc Cucurella encabeza la lista de refuerzos del Real Madrid. Con gran cartelera llegaron Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Carlos Espí y Yan Diomande.

Formato de la Liga de España

En total son 20 clubes los que buscarán el título a lo largo de 38 jornadas, para un total de 380 partidos.

El formato se conserva en una clasificación general de año futbolístico. El campeón se define por mayor cantidad de puntos. En caso de acumular las mismas unidades, el criterio de desempate se basa en qué equipo hizo más puntos en sus duelos directos de la temporada; el siguiente parámetro es la diferencia de goles.

La repartición de los cupos a competiciones europeas se designan de la siguiente manera: los cuatro primeros lugares se quedan con plazas a la UEFA Champions League 2027-28. Los lugares de Europa League se reparten al quinto lugar de la liga y al campeón de la Copa del Rey, mientras que el cupo de Conference League se le adjudica al sexto clasificado de la campaña.