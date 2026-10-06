Fórmula E confía en concretar un contrato con la Ciudad de México por cinco años

La Fórmula E confía en alcanzar acuerdo para mantener hasta por cinco años su competencia en la Ciudad de México.

Con el paso de los años, el grupo que dirige Alberto Longo ha reiterado su deseo de que la visita anual de la serie eléctrica al Autódromo Hermanos Rodríguez tenga apoyo económico por parte del gobierno local.

Pero a diferencia de otros eventos públicos, Longo se mostró más optimista respecto a los frutos que pueda entregar la relación con las autoridades locales rumbo a la edición del ePrix de 2027, en la cual se usará la versión de pista de la Fórmula 1, con algunos ajustes.

Por ello, el español aprovechará el viaje que está realizando a México esta semana para tratar de cerrar un acuerdo con el gobierno y con los dueños del Autódromo, preferentemente con vigencia hasta 2032.

Lo primero y fundamental es llegar a un acuerdo con el circuito, con nuestros socios locales, y nos debemos a ellos”, declaró en ronda de medios, tras la presentación del ePrix que se realizará el 16 de enero de 2027.

Tendremos varias reuniones con el circuito para intentar llegar a un acuerdo a un medio plazo, de unos cinco años. Éste es el objetivo que nos hemos marcado en este viaje”.

Cada año sentimos más el apoyo, es una realidad, y esperamos que ese apoyo vaya incrementándose con el paso del tiempo”.

¿Cómo participa actualmente el Gobierno de la Ciudad de México en la Fórmula E?

Para el ePrix de la Ciudad de México del 16 de enero de 2027, el patrocinador principal del evento será Bridgestone, que se une como proveedor exclusivo de neumáticos de la categoría en tanto que la participación del gobierno de la Ciudad de México tiene que ver con difusión, a través de mecanismos de hospitalidad por parte del Fondo Mixto de Promoción Turística y mediante la promoción de la marca de la capital en el circuito.

Alejandra Fraustro, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, está abierta a que la colaboración crezca de cara al futuro.

Siempre se busca pues crecer el compromiso y hay más cosas en la mesa que nos gustaría explorar, quizá sacar un poquito a la calle, a algún lugar emblemático de la Ciudad de México, una muestra de la Fórmula E, eso es la apuesta que tenemos como ciudad”, dijo.

Apoyamos el evento desde luego dentro de nuestras facultades, pero lo que nos interesa es crecer. La Fórmula E tiene una naturaleza como han visto muy humana, es un deporte muy especial que convive con la innovación”.

Lograr que esto vaya creciendo es una apuesta de la Secretaría de Turismo, del Fondo Mixto, del Gobierno de la Ciudad, que se apoye este tipo de programas y de proyectos a través de los mecanismos que tenemos”.

"Complicado" que haya una fecha doble de Fórmula E en México

México forma parte del campeonato más largo de su historia de la Fórmula E hasta el momento con 21 fechas en trece sedes, incluyendo seis circuitos permanentes; con el Gen4, un escenario ideal es tener un máximo de 22 rondas, pero reduciendo la cantidad de fechas dobles ante la alta demanda alrededor del mundo.

Junto con el factor de la asistencia, al considerar que se han vendido 6 mil entradas hasta ahora Longo ha vuelto a descartar que haya una doble fecha en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hacer otra carrera en México se me antoja un poquito complicado, por esa intención que tenemos de cada vez ser más globales y cada vez llegar a más mercados”, aseveró.