¿Quién es Christian Zazueta, el prospecto mexicano de los Dodgers que  los acompaña en postemporada?

Christian Zazueta, uno de los lanzadores mexicanos con mayor proyección rumbo a Grandes Ligas, vive de cerca la postemporada de los Dodgers de Los Ángeles después de una temporada en la que se consolidó como una de las principales promesas de la organización.

El derecho de 21 años, originario de Bacobampo, municipio de Etchojoa, Sonora, fue reconocido por segundo año consecutivo como el Pitcher del Año de Ligas Menores de los Dodgers, distinción que recibió en Dodger Stadium durante esta postemporada.

Zazueta todavía no forma parte del roster de playoffs ni ha debutado en Grandes Ligas, pero su presencia junto al equipo grande representa otro paso dentro de un ascenso que durante 2026 lo llevó hasta Doble A y lo colocó entre los mejores prospectos de todo el sistema de Los Ángeles.

El mexicano terminó la campaña con marca de 6-4 y efectividad de 3.65, después de lanzar entre Clase A Fuerte con Great Lakes y Doble A con Tulsa. En total acumuló 144 ponches en 103.2 entradas, números que confirmaron el crecimiento que ha tenido desde su llegada a la organización.

Además, Zazueta se convirtió apenas en el tercer lanzador en la historia de los Dodgers en recibir el reconocimiento como mejor pitcher de sus sucursales en temporadas consecutivas.

Zazueta busca seguir la huella del Valle del Mayo con los Dodgers

La historia de Christian Zazueta tiene también una conexión especial con una región que ya dejó una profunda huella en la franquicia.

De llegar a Grandes Ligas con los Dodgers, el pitcher de Bacobampo se convertiría en el cuarto pelotero originario del Valle del Mayo en jugar en el máximo nivel con la organización, después de Baldomero “Melo” Almada, Fernando Valenzuela y Luis Alfonso Cruz.

El primero fue Melo Almada, nacido en Huatabampo, Sonora, quien llegó a los Dodgers de Brooklyn en 1939, durante la última etapa de su carrera.

Para entonces, Almada ya había escrito una página fundamental en la historia del beisbol nacional: en 1933 se convirtió en el primer pelotero nacido en México en jugar en Grandes Ligas, cuando debutó con los Medias Rojas de Boston. También pasó por Washington y San Luis antes de cerrar su trayectoria con Brooklyn.

Christian Zazueta recibió el reconocimiento como Pitcher del Año de Ligas Menores de los Dodgers de manos de su compañero Josue De Paula, quien ya dio el salto a Grandes Ligas. FP

Décadas después llegó Fernando Valenzuela, nacido en Etchohuaquila, comunidad perteneciente al municipio de Navojoa.

Valenzuela debutó con los Dodgers en 1980 y un año después desató la Fernandomanía, fenómeno que trascendió el deporte y fortaleció de manera definitiva la relación de la organización con la comunidad mexicana en Los Ángeles. Su legado terminó por convertirlo en una de las figuras más importantes en la historia de la franquicia.

El tercer representante del Valle del Mayo fue Luis Alfonso Cruz, nacido en la cabecera municipal de Navojoa.

Cruz jugó con los Dodgers entre 2012 y 2013 y, aunque su paso fue breve, tuvo un impacto importante entre los aficionados. En 2012 bateó para .297, con seis jonrones y 40 carreras producidas en 78 juegos, rendimiento que lo convirtió rápidamente en uno de los jugadores más queridos por la afición angelina.

Su vínculo con la organización continuó muchos años después. Tras la muerte de Fernando Valenzuela, Luis Alfonso Cruz se incorporó al equipo de transmisiones en español de los Dodgers como comentarista, tomando parte del espacio que durante décadas había ocupado el legendario lanzador sonorense.

Ahora Zazueta intenta convertirse en el siguiente nombre de esa historia.

De los Yankees al sistema de los Dodgers

Christian Zazueta comenzó su carrera profesional dentro de la organización de los Yankees de Nueva York, que lo firmaron como agente libre internacional en enero de 2022.

Su camino cambió en febrero de 2024, cuando fue enviado a los Dodgers junto al zurdo Matt Gage, en una negociación en la que Caleb Ferguson pasó a Nueva York.

Desde entonces, Zazueta ha dado pasos constantes dentro del sistema angelino.

Su recta aumentó considerablemente de velocidad y llegó a alcanzar las 98 millas por hora, mientras desarrolló un cambio de velocidad que se convirtió en una de sus principales armas para generar swings fallidos.

Durante 2026 terminó de consolidarse. Alcanzó Doble A, se mantuvo entre los principales prospectos de la organización y recibió por segunda campaña consecutiva el reconocimiento como el mejor lanzador de las sucursales.

Christian Zazueta todavía tiene camino por recorrer antes de convertirse en ligamayorista, pero por primera vez ya observa una postemporada desde muy cerca del equipo grande.

Y para un joven surgido de Bacobampo, en el corazón del Valle del Mayo, el objetivo tiene además un significado especial: intentar seguir una ruta que antes recorrieron Melo Almada, Fernando Valenzuela y Luis Alfonso Cruz.