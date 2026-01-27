Pumas recupera a Duarte y Angulo para enfrentar a Santos en el Clausura 2026

Pumas recibió buenas noticias de cara a la Jornada 4 del Clausura 2026, ya que Efraín Juárez recuperó a dos elementos clave para el duelo ante Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario: Rubén Duarte y Álvaro Angulo, quienes ya estarán disponibles para entrar en la convocatoria.

El defensor español Rubén Duarte volvió a entrenar al parejo del grupo tras superar la lesión en el músculo sóleo que sufrió en la Jornada 1 ante Gallos Blancos de Querétaro. Luego de cumplir con el tiempo de rehabilitación indicado, el zaguero apunta incluso a regresar al once titular, lo que representa un alivio para el cuerpo técnico auriazul en busca de mayor solidez defensiva.

Por su parte, el colombiano Álvaro Angulo también reaparece en el panorama universitario. El lateral cumplió el partido de suspensión que recibió tras ser expulsado en la Fecha 2 frente a Tigres, sanción que pagó en el encuentro contra León, por lo que ya podrá ver acción nuevamente este viernes cuando Pumas reciba a Santos en Ciudad Universitaria.

Keylor Navas entrenando con Pumas previo a la fecha 4 de la Liga MX Pumas MX

Con estos regresos, Efraín Juárez suma variantes importantes en un momento clave del torneo, ya que después del compromiso ante los Guerreros, los universitarios iniciarán su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde se medirán al San Diego FC.

La única incógnita en el plantel auriazul sigue siendo Antonio Leone, uno de los refuerzos para este Clausura 2026, quien aún no debuta debido a una lesión en el tendón de la corva. El mediocampista continúa bajo observación médica y espera recibir el alta para poder ser considerado en las próximas jornadas.