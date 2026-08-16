Pumas se queda en cero y Solari pide más: ‘Tenemos que encontrar soluciones’.

Pumas no pudo pasar del empate 0-0 ante Querétaro en Ciudad Universitaria. El equipo universitario buscó el gol durante el partido, pero no encontró la forma de superar a la defensa de los Gallos.

Después del encuentro, el entrenador Esteban Solari habló sobre las opciones que tiene para reforzar al equipo y aseguró que la búsqueda de nuevos jugadores continúa, aunque primero se concentra en trabajar con los futbolistas que tiene disponibles.

“Siempre pensando en tratar de fortalecer el equipo. Tenemos siempre en la cabeza incorporar lo mejor que podamos, pero no es sencillo. Por eso yo me concentro más que nada en lo que tenemos, en corregir las cosas que tenemos que corregir nosotros para ver lo que queremos ver y obviamente siempre pensando en incorporar un jugador de calidad en esa zona”.

Esteban Solari durante el partido en contra de Querétaro Por David Olaff Bermúdez

Los Pumas generaron jugadas de peligro, faltándoles lucidez al momento de definir



Sobre el funcionamiento de Pumas y las decisiones que tomó para buscar el gol, Solari consideró que su equipo tomó riesgos y generó oportunidades, aunque faltó concretarlas.

“Se trató de tomar riesgos para poder hacer un riesgo ofensivo. Al fin y al cabo, ante la falta de Álvaro Angulo no había muchas variantes y el jugador que más en forma tenemos hoy es el, Uriel Antuna, que puede jugar en esa posición. De hecho, lo hizo de buena manera”.

El técnico explicó que decidió colocar jugadores por las bandas para intentar generar más peligro y encontrar espacios ante Querétaro.

“Era arriesgar con él por fuera, como por otro lado tener gente ante un club que pueda ir por banda, que es lo que nos liberó muchas veces. Creo que lo hicimos bien porque llegamos con los centros que tuvimos para hacer goles”.

Sin embargo, Solari reconoció que cuando el gol no llega, el partido comienza a cambiar y el rival puede tomar confianza.

“A veces cuando no entra la pelota, después se va cambiando el partido, porque el rival se sigue protegiendo, ya se siente más cómodo. Creo que lo hicimos de buena manera, no es fácil rebasar a un bloque”.

Finalmente, el entrenador universitario aseguró que seguirá buscando soluciones para que Pumas tenga más variantes en ataque, tener entre doce y quince jugadas de peligro por partido.