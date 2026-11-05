“Pumas está más necesitado que América”, aseguró ‘Coco’ Carrasquilla previo al Clásico Capitalino

Pumas está obligado a ganar sus últimos dos partidos de la temporada regular para aspirar a la Liguilla del Apertura 2026. Este sábado, su primera ‘final’ será ante América en una edición más del Clásico Capitalino. De cara a este duelo, Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Universidad Nacional, no dudó en decir que los obligados a ganar son los felinos, pues “están más necesitados” de esos puntos para jugar la fase final.

Tras 15 partidos de temporada regular, Pumas se encuentra en la décima posición de la tabla general con 20 puntos. Ante este panorama, los universitarios no dependen de sí mismos para estar en lugares de Liguilla, por lo que están obligados a ganar en la jornada 16 ante América y en la jornada 17 ante Rayados para aumentar sus posibilidades.

De cara a este par de duelos cruciales, Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas, dijo que los obligados a ganar el Clásico Capitalino de este sábado son los universitarios, ya que aún no tienen su lugar en la Liguilla. Asimismo, dijo que, pese a la baja de Brian Rodríguez del lado de las Águilas, su enfoque sigue siendo jugar bien colectivamente y vencer.

Todos conocemos el jugador que es Brian, su perfil y en el ataque para el rival es muy importante, pero yo sí creo que nuestro enfoque está en lo que podemos hacer nosotros. Estamos de local, estamos más necesitados que ellos y tenemos que salir con más hambre que ellos porque dependemos de este partido. Va a ser muy importante lo que hagamos este sábado”, dijo el panameño.

En defensa, Pumas ha cometido errores puntuales que le han costado puntos. Carrasquilla dijo que en la semana trabajaron para evitar esos errores el sábado, ya que no tienen margen de error en busca de llegar a la Liguilla.

“Estamos conscientes de los errores que hemos tenido. La temporada pasada todo nos jugaba a favor. Esta semana hemos trabajado en esos detalles y el grupo está comprometido. El sábado no tenemos margen de error, sabemos al rival que vamos a enfrentar y que este partido se lo lleva el que menos errores tenga”, comentó.

Pumas y su deuda pendiente en CU: una victoria en siete partidos del Apertura 2026

A lo largo de este torneo, Pumas ha jugado siete partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario, de los cuales solamente ha ganado uno. Sobre esta deuda en casa, ‘Coco’ señaló que ha sido parte del cambio de proceso que se dio tras la salida de Efraín Juárez y la llegada de Esteban Solari al banquillo.

Además, Carrasquilla reconoció los malos resultados que ha tenido Pumas en Ciudad Universitaria y dijo que tienen la obligación de revertir esta situación. Dejó claro que el apoyo de la gente en CU será importante este sábado ante América y en la última jornada ante Rayados.

“Cambiamos a una idea totalmente diferente a lo que veníamos trabajando y los cambios toman su tiempo. Iniciamos jugando de local, no se daban los resultados. Se nos dificultó sacar los primeros partidos. En esta etapa es muy importante cómo cerramos la temporada. Necesitamos de la afición. Saben que necesitamos de ellos porque en este partido más que nunca dependemos de nosotros, de nuestra localía. Sin ellos no podríamos ganar”, agregó el centroamericano.