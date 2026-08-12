PSG vs Aston Villa: ¿Hay tiempos extra en la Supercopa de la UEFA 2026?

El Paris Saint-Germain, bicampeón de la Champions League, se mide al Aston Villa, campeón de la Europa League, en la Final de la Supercopa de la UEFA 2026.

El encuentro se disputará en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, y representa el primer trofeo oficial de la temporada europea.

Los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, intentan convertirse en el segundo equipo de la era moderna en retener el título, después de Real Madrid (2016-2017). Mientras que el Aston Villa de Unai Emery regresa a esta competición por primera vez desde 1982, cuando levantó el trofeo ante el Barcelona.

El árbitro Omar Artan dirigirá la Supercopa de la UEFA 2026, entre el PSG y el Aston Villa AFP

¿Qué pasa si el partido termina empatado en 90 minutos?

Este será el primer partido oficial de la temporada 2026/27, por lo que seguramente muchos de los jugadores no están físicamente bien y ahí surge la pregunta sobre si la Final de la UEFA Super Cup tendrá tiempos extra.

Si el marcador está igualado al final del tiempo reglamentario, no se disputarán tiempos extra. El reglamento de la UEFA establece que el partido irá directamente a la tanda de penaltis.

Esta norma se aplica desde 2023. Antes se jugaban dos periodos de 15 minutos de prórroga y, si el empate persistía, se acudía a los penaltis. El cambio busca reducir la carga física en un partido de inicio de temporada y agilizar la resolución del título.

En caso de llegar a la tanda, cada equipo ejecutará cinco penaltis. Si persiste la igualdad, se pasa a muerte súbita hasta que haya un ganador. El año pasado el PSG se impuso precisamente de esta forma al Tottenham (4-3 en penaltis tras 2-2).

¿Dónde ver el partido de la Supercopa de Europa 2026?