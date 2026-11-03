Problemas para Seedorf: Conmebol rechaza su licencia y Corinthians busca solución

Clarence Seedorf atraviesa un inesperado problema administrativo en su nueva etapa como entrenador del Corinthians, luego de que la Conmebol rechazara la homologación de su licencia UEFA Pro, situación que puso en duda su habilitación para dirigir al conjunto brasileño.

El histórico exfutbolista neerlandés llegó al banquillo del Timao el pasado 11 de octubre, pero su regreso a los banquillos se encontró con un obstáculo que no estaba contemplado por la directiva: la Confederación Sudamericana exige que los entrenadores acrediten al menos tres años de experiencia profesional para validar una licencia europea.

De acuerdo con los reportes de medios brasileños, Seedorf acumula aproximadamente 26 meses de experiencia como director técnico, por lo que no alcanza los 36 meses requeridos por el organismo sudamericano.

¿Por qué Conmebol rechazó la licencia de Clarence Seedorf?

Aunque el neerlandés cuenta con la licencia UEFA Pro, considerada la máxima certificación europea para entrenadores, la Conmebol determinó que no cumple con el tiempo mínimo de experiencia exigido para homologar su documentación.

Durante su trayectoria como entrenador, Clarence Seedorf ha dirigido al AC Milan de Italia, Shenzhen FC de China, Deportivo La Coruña de España y la Selección de Camerún.

Sin embargo, el tiempo acumulado en estos equipos no sería suficiente para cumplir con el reglamento de la confederación sudamericana.

Ante esta situación, Corinthians presentó una solicitud de reconsideración a través de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), con la intención de que se revise nuevamente el expediente del estratega.

Corinthians busca una solución para mantener a Seedorf

La directiva del Timao no pretende quedarse de brazos cruzados y ya comenzó a reunir documentación adicional para respaldar la experiencia profesional de su entrenador.

Entre los argumentos del club se encuentra la intención de que también se consideren los tres años que Seedorf trabajó en el Consejo de Supervisión de la Federación Neerlandesa de Futbol, además de su participación como profesor en cursos de formación de entrenadores de la UEFA.

Por su parte, la CBF confirmó que Clarence Seedorf puede continuar dirigiendo provisionalmente al Corinthians mientras se analiza la apelación y se espera una nueva resolución de la Conmebol.

Esto significa que el neerlandés podrá permanecer en el banquillo durante el clásico frente al São Paulo, correspondiente a la Jornada 34 del Brasileirao.