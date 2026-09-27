“El primer responsable soy yo”: Esteban Solari se hace cargo de la mala situación de Pumas

Pumas perdió 3-2 ante Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario y extendió su mal momento a solo una victoria en sus últimos 10 encuentros entre Liga MX y Leagues Cup. Después del partido, Esteban “Tano” Solari asumió la responsabilidad por la situación del equipo.

El entrenador universitario reconoció que esperaba que los tres puntos permanecieran en casa y señaló directamente su responsabilidad por no conseguir que el futbol mostrado por el equipo se traduzca en resultados. La derrota ante el conjunto potosino dejó a Universidad Nacional con otro partido sin poder consolidar una victoria.

Pensamos que hoy eran tres puntos que se iban a quedar en casa. Entonces, el primer responsable soy yo. Si no logramos llevar el futbol que hacemos a sacar los puntos que necesitamos, evidentemente el responsable soy yo.

Solari atendió a los medios de comunicación después del encuentro y respondió únicamente dos preguntas. El técnico argentino se mostró molesto por el resultado y por el momento que atraviesa su equipo, aunque aseguró que mantiene confianza en poder superar la situación.

Solari reconoce un momento difícil para Pumas

El estratega explicó que, pese a la frustración provocada por la derrota, mantiene una postura optimista de cara a los partidos que vienen. Solari consideró que el equipo atraviesa una etapa complicada y que tanto él como sus jugadores deben concentrarse en encontrar una salida.

Como entrenador es frustrante, pero yo soy muy optimista. Yo era delantero, con lo cual era un optimista del gol y soy optimista de que esta situación la vamos a sacar adelante. Como cualquier historia, hay momentos difíciles, hoy es un momento difícil. Hay que hacerse cargo y poner la cabeza en lo que viene.

La derrota ante Atlético de San Luis llegó en un encuentro donde las decisiones arbitrales también tuvieron un papel relevante. El árbitro Víctor Alfonso Cáceres Hernández recurrió en tres ocasiones al VAR para revisar jugadas que terminaron en la señalización de penales.

Solari cuestiona los tres penales señalados

De las tres acciones revisadas por el silbante, dos terminaron con penales a favor de Atlético de San Luis y una con una pena máxima para Pumas. El entrenador universitario manifestó su desacuerdo con las tres determinaciones, incluido el cobro que benefició a su propio equipo.

No coincido con el réferi con los penales que dio. Ni el que nos dio a nosotros tampoco, sinceramente. Creo que el futbol está lleno de ese tipo de cosas.

Pumas tendrá ahora el parón por la fecha FIFA antes de regresar a la actividad. Su siguiente compromiso será nuevamente en el Estadio Olímpico Universitario, donde recibirá a Cruz Azul en la reedición de la final del Clausura 2026.

El duelo llegará con los universitarios ubicados a cuatro puestos de la zona de liguilla, en un momento que Solari calificó como difícil y en el que buscarán cambiar la dinámica de resultados.