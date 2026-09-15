Precios de boletos para el América vs Chivas llegan hasta los 30 mil pesos

Poco a poco los días pasan y el partido que paraliza a todo México está a la vuelta de la esquina. El América contra Chivas será un verdadero espectáculo, sobre todo para los que puedan disfrutarlo en el Estadio Azteca, ya que los precios se han disparado considerablemente.

Desde hace dos semanas, las Águilas habían sacado la preventa, la cual trajo muchas críticas, ya que los precios iban desde los 900 pesos, hasta casi los 5 mil.

Ahora, con el pasar de los días, los costos de boletos han ido incrementando, principalmente en reventa.

Los precios en preventa del América vs Chivas llegan casi hasta los 5 mil pesos MEXSPORT

Reventa de boletos del América vs Chivas superan los 20 mil pesos

En la plataforma StubHub, los precios de los boletos para el Clásico Nacional han aumentado de manera abrupta. El boleto más barato, el cual se sitúa en la zona 400, 500 y 600 Lateral, tiene un costo de 1,820 pesos, casi el doble del precio que salió en preventa.

En las cabeceras norte y sur, los costos van desde los 1,900 hasta los 5 mil pesos. Los Palcos y Suites, los cuales incluyen alimentos y bebidas, los precios van desde los 10 mil hasta los 20 mil pesos.

Y si quieres vivir la experiencia más de cerca al terreno de juego, los boletos del 100 Plus y 100 Lateral, increíblemente llegan hasta los 30,329 pesos.

En Viagogo, otra plataforma de reventa de boletos, los costos no son tan elevados, aunque siguen siendo muy caros. El más barato cuesta 2,046 pesos, mientras que el más caro llega hasta los 19,966 pesos.

De acuerdo con Fanki, la plataforma oficial para adquirir los boletos para el América vs Chivas, aún quedan boletos disponibles para este partido, aunque seguramente, con el pasar de los días, se irán acabando.