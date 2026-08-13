Qué es la WTA y cómo se reparte el poder en el tenis femenino

El tenis femenino no perdona la pausa ni concede tregua. La WTA (Women's Tennis Association) no es únicamente las siglas que agrupan a las tenistas profesionales del planeta, es la maquinaria operativa, el sindicato y la vitrina global fundada en 1973 por Billie Jean King para romper con la brecha salarial y estructurar el circuito femenino bajo un mismo techo. Desde entonces, el organismo dicta las reglas del juego, administra la narrativa del circuito profesional y consolida un calendario de alta exigencia donde cada semana se pone en juego el prestigio y la billetera.

La pirámide del calendario

En la WTA, los puntos valen más que el peso del trofeo. Para entender la dinámica de la temporada, la gira se divide en categorías bien delimitadas según los puntos en disputa y la bolsa de premios:

Grand Slams: Aunque la ITF (Federación Internacional de Tenis) los gestiona de manera independiente, la WTA adopta sus resultados. Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open otorgan 2,000 puntos a la campeona, representando el cenit del deporte.

Wimbledon es el único Grand Slam sobre césped. Reuters WTA 1000: La antesala del los Masters. Son los torneos de mayor calibre dentro de la estructura propia de la asociación (Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, entre otros). Entrogan 1,000 unidades a la ganadora y exigen un desgaste físico brutal al reunir al Top 50 sin concesiones. En total son 10 certámenes de esta categoría.

WTA 500 y 250: La columna vertebral de la gira. Permiten a las figuras afianzar su ritmo de juego y brindan la plataforma necesaria para que las jugadoras fuera del radar estelar escalen posiciones en el escalafón mundial. WTA 500: 17 torneos. WTA 250: 22 torneos

WTA Finals: El epílogo de la temporada. Un torneo reservado de forma exclusiva para las ocho mejores raquetas del año, donde la consistencia de diez meses de competencia se somete al escrutinio final en un formato de round-robin. ¿Cómo se hace la clasificación de la WTA? La clasificación mundial no premia destellos aislados; recompensa la regularidad implacable. El sistema se rige bajo un modelo móvil de 52 semanas: la puntuación acumulada durante un torneo se defiende exactamente un año después. Si una tenista no iguala o supera su actuación previa, la resta matemática se refleja de inmediato al lunes siguiente en la actualización del ranking. Para confeccionar el ranking individual, la WTA contabiliza los 18 mejores resultados cosechados por una jugadora durante el año natural (incluyendo los compromisos obligatorios en Slams y WTA 1000). Esta contabilidad fría determina la siembra en las llaves de cada torneo, los accesos directos al cuadro principal sin pasar por la fase de qualification y las invitaciones especiales. La cima del ranking no es una medalla estática, sino una trinchera que se defiende semana a semana a fuerza de saques as y piernas frescas sobre arcilla, pasto o pista dura. Top 10 WTA actual: 1. Aryna Sabalenka (Bielorrusia)

2. Elena Rybakina (Kazajistán)

3. Jessica Pegula (Estados Unidos)

4.Coco Gauff (Estados Unidos)

5. Mirra Andreeva (Rusia)

6. Karolina Muchova (República Checa)

7. Linda Noskova (República Checa)

8. Iga Swiatek (Polonia)

9. Elina Svitolina (Ucrania)