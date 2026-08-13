¡Que vuelva el ascenso! Excandidato presidencial desafía a la Liga MX y pide investigación antimonopolio

El futbol mexicano tiene un nuevo frente de batalla. Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano y excandidato presidencial, presentó una petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para que investigue la eliminación del ascenso y descenso y determine si existen barreras a la competencia, prácticas monopólicas u otras restricciones indebidas en la Liga MX.

La ofensiva de Máynez apunta directamente al modelo que la Federación Mexicana de Futbol decidió instaurar para la temporada 2026-27. Después de seis años sin ascenso ni descenso, la FMF eliminó de manera definitiva ambos mecanismos y dejó a la Liga MX como una competencia cerrada, sin posibilidad de que un club de Expansión llegue a Primera División por mérito deportivo.

¡Que vuelva el ascenso!”, escribió Máynez en su cuenta de X al anunciar la presentación de la petición. El dirigente sostuvo que el futbol mexicano necesita competencia “dentro y fuera de la cancha” y que el mérito deportivo debe ser fundamental.

El documento presentado ante la autoridad antimonopolios plantea una pregunta: si las 18 franquicias que integran la Liga MX podrían estar ejerciendo conjuntamente poder sustancial en el mercado al impedir que otros equipos puedan competir por un lugar en la máxima categoría.

¿Qué busca analizar la petición?

​

La petición solicita analizar posibles barreras a la competencia, prácticas monopólicas relativas y hasta eventuales concentraciones ilícitas. También pide revisar si la desaparición del ascenso y descenso afecta otros mercados relacionados con el futbol, incluido el mercado laboral de futbolistas y cuerpos técnicos.

El argumento llega en un momento sismíco. En 2020, durante la pandemia, la FMF suspendió durante seis temporadas el ascenso y descenso con el argumento de que los clubes de la entonces Liga de Ascenso atravesaban una situación financiera complicada. En su lugar nació la Liga de Expansión MX como una categoría de desarrollo y estabilización.

Ese periodo terminó al finalizar la temporada 2025-26. Sin embargo, en lugar de reactivar el sistema deportivo, la FMF modificó sus reglamentos y decidió eliminarlo de manera indefinida. La decisión provocó nuevamente la reacción de clubes de Expansión y abrió un frente jurídico ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Maynez insiste en el tema

Máynez no es un recién llegado a esta discusión. En junio de 2025 ya había exigido públicamente el regreso del ascenso y descenso y había planteado llevar el tema al terreno político.

La diferencia ahora es que la discusión deja de ser solamente deportiva. La petición busca que una autoridad especializada determine si las reglas que mantienen cerrada la Liga MX pueden constituir una restricción indebida a la competencia.

El caso, además, se suma al litigio que mantienen varios equipos de Expansión ante el TAS. Leones Negros, Cancún FC, Atlético La Paz, Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas han mantenido su oposición a la eliminación del ascenso y descenso y presentaron una apelación contra la decisión de la FMF.