¿Por qué Gavin Bazunu, portero de Irlanda, se negó a jugar contra Israel?

El portero de la Selección de Irlanda, Gavin Bazunu, se encuentra en el centro de la atención internacional tras anunciar su decisión de retirarse de la convocatoria para los partidos contra Israel correspondientes a la UEFA Nations League. Tras una extensa reunión interna de cuatro horas donde el plantel debatió la posibilidad de realizar un boicot general, los futbolistas votaron a favor de disputar los encuentros, provocando la autoexclusión del guardameta del Bolton Wanderers por convicciones personales.

Representar a mi país lo es todo para mí. Siento el máximo respeto por cada uno de mis compañeros de equipo, por el seleccionador, por su cuerpo técnico y por el pueblo irlandés. Sin embargo, he tomado una decisión que no he asumido a la ligera. Soy un hombre de fe firme e intento, en la medida de lo posible, ser una persona de carácter y principios”, expresó Bazunu a través de un comunicado en sus redes sociales.

Postura oficial del vestuario y de la Federación

A pesar de la incomodidad manifestada por varios integrantes del vestuario luso e irlandés, el director técnico de Irlanda, Heimir Hallgrímsson, y el director ejecutivo de la Federación Irlandesa (FAI), David Courell, confirmaron que el resto del equipo cumplirá con el compromiso deportivo para evitar severas sanciones financieras y administrativas por parte de la UEFA. Como medida de postura institucional, los jugadores irlandeses utilizarán brazaletes negros en solidaridad con todas las víctimas y las vidas perdidas en el conflicto de Gaza.

El guardameta de 24 años detalló los motivos éticos de su ausencia:

Considero que sería un error participar en los próximos partidos contra Israel. Mi decisión se basa exclusivamente en mi convicción personal de que matar a personas inocentes está mal. Es importante señalar que mi postura no va en contra del pueblo israelí ni de la comunidad judía, sino de las atrocidades que se cometen en la región”.

Sedes neutrales por motivos de seguridad

Debido al contexto de seguridad actual, los compromisos de la competición se desarrollarán fuera de territorio israelí e irlandés. El primer encuentro tendrá lugar este domingo 27 de septiembre en el Estadio Nagyerdei de Debrecen, Hungría, a puerta cerrada. El segundo choque de la serie se disputará el próximo 4 de octubre en una sede neutral en Serbia.