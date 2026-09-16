Por la hospitalidad de México en el Mundial, Irán ilumina la Torre Azadi con la bandera tricolor

La amistad entre México e Irán tuvo un nuevo capítulo. En el marco de las celebraciones por la Independencia de México, uno de los monumentos más representativos de Teherán se vistió con los colores de la bandera mexicana.

La Torre Azadi, símbolo de la capital iraní, fue iluminada de verde, blanco y rojo, mientras en sus inmediaciones también sonó el Himno Nacional Mexicano, en un gesto de reconocimiento hacia el país que recibió a la selección asiática durante el Mundial 2026.

La Embajada de Irán en México compartió el momento a través de su cuenta de X y destacó el significado de la celebración.

“El emblemático monumento de Teherán se ilumina con el tricolor de México para conmemorar el 216.º aniversario de la Independencia del país azteca”.

El gesto ocurre después de la experiencia que vivió la delegación iraní durante su participación en la Copa del Mundo. Ante las dificultades que enfrentó para establecer su campamento en Estados Unidos, la selección encontró en México un lugar para instalarse y preparar sus compromisos mundialistas.

La selección de Irán tuvo su sede de concentración en Tijuana, donde permaneció durante su estancia en el torneo. La ciudad fronteriza se convirtió así en el punto de partida para el combinado asiático, que pudo continuar con su preparación rumbo a sus partidos de la máxima fiesta del futbol.

Más allá del futbol y de la competencia dentro de la cancha, el Mundial 2026 dejó también historias de intercambio cultural y solidaridad entre los países participantes. Esta vez, fue Irán quien hizo un espacio para México en uno de sus lugares más emblemáticos, justo durante una fecha cargada de significado para los mexicanos.