¡De no creer! Policías se disfrazan de mascotas del Mundial para capturar a narco en Perú

La fiebre por el futbol llegó incluso a las estrategias de los operativos antidrogas en Lima, Perú. Mientras millones de personas seguían con atención la inauguración del Mundial 2026, dos policías peruanos caminaban de forma encubierta por las peligrosas calles del distrito de San Juan de Lurigancho. Los efectivos iban disfrazados meticulosamente de Clutch, el águila calva, y Maple, el alce, las dos mascotas oficiales del torneo internacional. Nadie en el vecindario sospechó absolutamente nada, y ese era el núcleo del plan.

Los agentes pertenecientes al Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apostaron estratégicamente cerca del inmueble del objetivo. Desde allí observaron, sin levantar la menor sospecha, cómo el presunto delincuente realizaba una transacción de estupefacientes a plena luz del día. Para los residentes locales, se trataba de una simple campaña publicitaria por el inicio de la Copa del Mundo 2026.

El coronel Carlos Fredy Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde, detalló el éxito de la táctica de inteligencia policial:

"La inteligencia previa determinó que el sospechoso, un ferviente aficionado al futbol, estaría en su domicilio siguiendo la transmisión del partido inaugural, lo que nos permitió diseñar un operativo a su medida."

Un arsenal incautado y un historial delictivo

Al momento de ejecutar el allanamiento forzoso dentro de la vivienda, las fuerzas del orden neutralizaron al sujeto, identificado como Cabrera Heredia. En la revisión del lugar, los peritos policiales incautaron un importante cargamento:

Aproximadamente 2,500 ketes de pasta básica de cocaína empaquetados para su venta.

empaquetados para su venta. Múltiples bolsas plásticas con marihuana de alta pureza.

Un arma de fuego de corto alcance con municiones activas.

Las investigaciones arrojaron que el detenido registra antecedentes penales por el mismo delito y ya cumplió nueve años de prisión en dos ingresos anteriores a centros penitenciarios.

El Grupo Terna y sus virales operativos en Perú

La detención se volvió un fenómeno viral instantáneo en las redes sociales. El Grupo Terna es sumamente famoso por recurrir a este método de camuflaje pop; anteriormente han ejecutado arrestos vestidos de osos de peluche, El Grinch y personajes de los Avengers. La ironía futbolística tampoco pasó desapercibida por los usuarios de internet: la Selección de Perú no clasificó al Mundial 2026 tras culminar en la novena posición de las eliminatorias de la Conmebol. Sin embargo, su policía logró tener un protagonismo mundialista de impacto internacional.