¡Qué ironía! Neymar cuida sus relaciones públicas con Tom Brady mientras Brasil sufre por su lesión

Neymar llegó a la Copa del Mundo 2026 como la gran sorpresa de la convocatoria del estratega Carlo Ancelotti. Lamentablemente, también se confirmó como la baja más sensible del primer compromiso de la canarinha. Sin embargo, este sábado en el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey, el astro sudamericano volvió a convertirse en el epicentro de las miradas globales, a pesar de no llevar los botines puestos para jugar contra Marruecos.

Mientras las dos plantillas salían al terreno de juego para el calentamiento previo al emocionante duelo correspondiente al Grupo C, la estrella brasileña se paseó por la banda saludando a diversas celebridades internacionales. Las cámaras de la transmisión oficial captaron de inmediato su efusivo encuentro con el rapero estadunidense Travis Scott, así como una cálida charla con la leyenda histórica de la NFL, Tom Brady:

La realidad de la grave lesión muscular del astro

La llamativa escena resume a la perfección el momento agridulce que vive el delantero de 34 años, quien busca disputar su cuarto torneo mundialista. Su llamado generó un intenso debate en el país amazónico debido a su estado físico, tras haber sufrido una lesión de grado II en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo que le impidió entrenar al parejo del grupo.

La consecuencia directa de este problema médico se reflejó en las listas oficiales de este fin de semana. El futbolista fue el único de los 26 convocados del plantel que quedó completamente fuera de la planilla de juego, por lo que no pudo estar disponible ni en el banco de suplentes:

Alineación oficial de Brasil: Alisson; Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos; Roger Ibáñez, Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Raphinha e Igor Thiago.

El plan de Ancelotti para recuperar a su estrella

A pesar de quedar descartado para medir fuerzas ante Marruecos, el cuerpo médico brasileño trabaja a marchas forzadas con terapia intensiva. El objetivo de la federación es que el atacante pueda tener sus primeros minutos en la segunda jornada del sector contra Haití, partido programado en Filadelfia para el próximo 19 de junio. Brasil necesita ganar, mientras que su gran figura necesita tiempo.