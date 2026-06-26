Polémica en Gimnasia: Rusia renunció a competir porque no se respetó reglamento

A finales de mayo de 2026, la Federación Internacional de Gimnasia levantó las restricciones contra rusos y bielorrusos tras la ofensiva en Ucrania en 2022. Sin embargo, en la etapa de la Copa del Mundo en Rumania se prohibiría que la bandera fuera izada y el himno nacional no sería interpretado en caso de victoria, por lo que la selección de Rusia renunció a la competición.

“La bandera rusa no sería izada (...) y el himno nacional no sería interpretado en caso de victoria de los gimnastas rusos. (Frente a esa) violación palmaria del reglamento de las competiciones por parte de sus organizadores, la selección rusa de gimnasia rítmica decidió renunciar a participar”, indicó la Federación Rusa de Gimnasia.

La selección rusa enfatizó que seguirá lista para participar en competiciones Reuters

La etapa de la Copa del Mundo en la ciudad rumana de Cluj-Napoca se realiza del 26 al 28 de junio.

La selección rusa enfatizó que seguirá lista para participar en competiciones que respeten las exigencias de World Gymnastics.

En un video publicado el miércoles en Instagram, el alcalde de Cluj-Napoca, Emil Boc, afirmó haber aceptado la organización de esa competición en su ciudad en un momento en el que los gimnastas rusos estaban todavía sancionados internacionalmente, pudiendo participar en este tipo de pruebas únicamente como deportistas “neutrales”.

El 18 de mayo de 2026, levantó todas las restricciones impuestas a deportistas rusos y bielorrusos Reuters

Ese término designa a los deportistas que cumplen unas ciertas condiciones, como no haber apoyado activamente la ofensiva en Ucrania.

“Quisiera ser claro (...): el himno de Rusia no sonará y la bandera de Rusia no será utilizada para la representación de deportistas de ese país”, aseguró Boc, explicando querer manifestar su desacuerdo “con los símbolos políticos de un Estado agresor”.

El Comité Olímpico Ruso consideró que esa declaración suponía una “violación flagrante de la Carta Olímpica y del principio de neutralidad política del deporte”, anunciando haber “informado al Comité Olímpico Internacional de ese incidente”.

Antes de la gimnasia, el judo o la natación también votaron la reintegración plena de deportistas rusos y bielorrusos en noviembre y abril respectivamente.

Con información de AFP.