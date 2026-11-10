Renovar a su hijo: la primera gran tarea de Neymar Sr. como CEO del Santos

Neymar Sr. asumió como director ejecutivo del Santos y confirmó que ya trabaja en la renovación de su hijo, Neymar, para que siga en el club brasileño en 2027. El también representante del delantero explicó que su primera tarea en la negociación es conseguir que el futbolista siga a gusto en el equipo, en medio de las versiones sobre un posible retiro al cierre del año.

Tras aparecer junto al presidente del Santos, Marcelo Teixeira, el nuevo directivo explicó que Neymar recibió ofertas en distintas ventanas de fichajes y que en cada ocasión eligió quedarse en el club. El padre del delantero consideró que esa disposición le da margen para negociar su continuidad en Vila Belmiro.

Sabemos que en cada mercado de fichajes recibimos ofertas para irnos. Y Neymar siempre elige quedarse en Santos. Preveo una situación en la que, primero, necesito hacer feliz a Neymar”, explicó Neymar Sr.

El nuevo director ejecutivo del Santos también vinculó la posible renovación de Neymar con los cambios en la estructura del equipo. A su juicio, el trabajo de las últimas semanas para preparar al club de cara al próximo año abrió la puerta a que el delantero permanezca en el plantel.

Santos todavía pelea por un boleto a la Libertadores

Entre las nuevas responsabilidades de Neymar Sr. está la de armar el plantel para 2027. El directivo ya había participado en las llegadas de Arthur Melo y Philippe Coutinho, y señaló que conservar al grupo actual dependerá de los resultados en el cierre del Brasileirao, en particular de la clasificación a la Copa Libertadores.

A falta de cuatro partidos para el cierre del campeonato brasileño, el Santos marcha en el noveno lugar, a seis puntos del Bahía, que ocupa el último puesto de clasificación. El número de plazas disponibles todavía puede ampliarse si clubes brasileños ganan los torneos continentales en disputa.

Neymar Sr. reconoció que a la afición del Santos le gustaría ver al mismo plantel el próximo año y pidió mejores resultados para sostenerlo. El directivo también señaló que el club necesita planear con anticipación para atraer patrocinadores y ganar visibilidad de cara a la próxima temporada.