'Piojo' Herrera revela la cantidad que Chile no quiso pagar por él
Miguel 'Piojo' Herrera pudo ser el entrenador de Chile de cara al Mundial 2018, sin embargo, su millonaria cláusula de recisión en Xolos arruinó el acuerdo
Miguel Piojo Herrera tuvo la oportunidad de ser entrenador de Chile de cara al Mundial 2018, sin embargo, la Selección andina se negó a pagar su millonaria cláusula de recisión con Xolos y se mantuvo dirigiendo a Tijuana; finalmente, los sudamericanos no calificaron a la Copa del Mundo bajo el mando de Juan Antonio Pizzi.
Luego de haber dejado la dirección técnica de la Selección Mexicana, Miguel Herrera llegó a Xolos para el Clausura 2016 de Liga MX, equipo que estaba inmerso en problemas de descenso y que El Piojo logró sacarlos del abismo.
Con los resultados obtenidos, y con las Eliminatorias de Conmebol en marcha, Chile contactó a Miguel Herrera para llevarlo a su banquillo, sin embargo, el traspaso no se terminó por concretar:
“Tenía una cláusula con Tijuana. Cuando llego a Xolos después del Mundial, tenían problemas de descenso y me dice ‘salva al equipo, pero no te puedes ir’, le dije que no lo iba a hacer y me dijo que pusiéramos una cláusula”, mencionó en el podcast Off The Record.
Revelando que todo estaba acordado, hasta su salario, la Selección de Chile estaba por dar el siguiente paso en las negociaciones, sin embargo, los 5 millones de dólares que tenía como cláusula de recisión en Xolos evitaron que Miguel Herrera dirigiera al combinado andino:
“Cinco millones de dólares. ‘Si te lleva alguien, me tiene que pagar 5MDD, y si te corro, te los doy’, era año y medio. Fue el año en el que siempre fuimos superlíderes.”
Finalmente, Chile se decantó por Juan Antonio Pizzi técnico que no logró los resultados necesarios y sufrió una dolorosa del Mundial 2018, mismo que se disputaba apenas un par de años después de haberse proclamado bicampeones de Copa América tras vencer a Argentina en 2015 y 2016:
“Cuando me contacta la Selección de Chile les dije que tenía una cláusula muy fuerte, me contestaron que se hacían cargo y cada llamada les decía de la cláusula. Cuando preguntaron, no se hizo y cerraron con (Juan Antonio) Pizzi, que al final no calificaron al Mundial”.
BFG