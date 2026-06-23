Philipp Lahm explota contra Gianni Infantino y asegura que la FIFA "vendió el Mundial"

El exfutbolista alemán Philipp Lahm lanzó duras críticas contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al considerar que el organismo rector del futbol mundial ha perdido credibilidad debido a decisiones cada vez más enfocadas en los intereses comerciales.

En una columna publicada en el semanario alemán Die Zeit, el campeón del mundo en Brasil 2014 aseguró que "el Mundial se ha vendido", una declaración que generó repercusión dentro del entorno futbolístico internacional y reavivó el debate sobre el rumbo que ha tomado la FIFA en los últimos años.

El polémico nexo entre Gianni Infantino y Donald Trump

Uno de los principales señalamientos de Lahm estuvo relacionado con la cercanía de Infantino con figuras políticas de alto perfil, entre ellas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con el exjugador, este tipo de relaciones generan dudas sobre posibles intereses personales dentro de la gestión del futbol mundial y afectan la imagen de transparencia que debería proyectar la FIFA.

El excapitán de la selección alemana también cuestionó la política de venta de boletos para la Copa del Mundo, argumentando que no existe suficiente claridad respecto a la demanda real de entradas. Según su análisis, esta falta de información contribuye al incremento de los precios y dificulta el acceso de los aficionados a los partidos.

Además, Philipp Lahm mostró preocupación por la creciente carga física que enfrentan los futbolistas debido al aumento de competiciones internacionales. En particular, señaló que el nuevo formato del Mundial de Clubes representa una exigencia adicional para los jugadores, quienes cada vez cuentan con menos tiempo de descanso entre temporadas.

Sí al Mundial de 48 selecciones

Pese a sus críticas, el exdefensor respaldó la ampliación de la Copa del Mundo a 48 selecciones. Lahm considera que la medida favorece el crecimiento global del futbol, permite la participación de más países y brinda oportunidades de desarrollo a naciones emergentes, aunque también genere diferencias competitivas entre algunos equipos.

Lo expresado por Lahm se suma a las voces que han cuestionado diversas decisiones recientes de la FIFA, particularmente aquellas relacionadas con la expansión de torneos y la comercialización del futbol internacional.