La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) anunció este jueves la suspensión por tres años de Peres a, campeona olímpica y mundial de maratón, después de confirmar una infracción por consumo de eritropoyetina (EPO), una sustancia prohibida que estimula la producción de glóbulos rojos y mejora la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre.

La sanción representa un duro golpe para la fondista keniana, quien deberá cumplir un periodo de inhabilitación hasta octubre de 2029 y perderá los resultados obtenidos desde julio de este año, incluida su victoria en el Maratón de Sídney.

Peres Jepchirchir admite la infracción

El caso se originó por muestras de sangre y orina recolectadas fuera de competición el pasado 17 de julio en Kapsabet, Kenia. Jepchirchir, de 33 años, negó inicialmente haber consumido la sustancia cuando recibió una suspensión provisional en octubre.

Sin embargo, el 27 de octubre firmó un formulario en el que reconoció la infracción. Esta admisión le permitió reducir de cuatro a tres años el periodo de suspensión, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias aplicables.

La inhabilitación tiene efecto retroactivo desde el 20 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 19 de octubre de 2029.

Además del castigo, la AIU anuló sus resultados competitivos desde el 17 de julio de 2026. Entre las consecuencias destaca la pérdida de su triunfo en el Maratón de Sídney, disputado en agosto, así como de los premios económicos correspondientes. La victoria pasa oficialmente a su compatriota Irine Cheptai.

No obstante, Jepchirchir conservará sus principales títulos internacionales: el oro olímpico conseguido en Tokio 2020 y el campeonato mundial de maratón obtenido en Tokio 2025, ya que ambos resultados son anteriores al periodo de anulación establecido.

El dopaje vuelve a poner bajo la lupa al atletismo de Kenia

El expediente de Jepchirchir no fue el único caso anunciado por la AIU este jueves. El organismo también confirmó sanciones contra otros dos corredores kenianos.

Veronica Loleo, subcampeona mundial de medio maratón en 2026, recibió tres años de suspensión por una infracción relacionada con EPO. Por su parte, Ronald Korir fue inhabilitado durante seis años debido a anomalías detectadas en su pasaporte biológico.

Con estas resoluciones, más de 140 atletas kenianos han recibido sanciones por dopaje desde 2017, una cifra que mantiene bajo presión al atletismo de ese país.