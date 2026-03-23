Paulinho lanza una crítica sobre la Liga MX tras su llamado con Portugal

Mientras que Toluca vio como Chivas y Cruz Azul mantenían la primera y segunda posición de la tabla general del Clausura 2026, el máximo referente ofensivo de los Diablos, Paulinho, recibía el llamado más esperado de su carrera reciente: la convocatoria de la Selección de Portugal para enfrentar a la Selección Mexicana en la reapertura del Estadio Azteca.

A sus 33 años, el atacante lusitano ha roto los esquemas de la distancia. A pesar de no haber figurado en la lista preliminar, una serie de bajas por lesión en el conjunto europeo obligó a Roberto Martínez a mirar hacia México, algo que originalmente no estaba en los planes. El técnico español busca aprovechar la adaptación de Paulinho a la región norteamericana como una prueba estratégica de cara al Mundial 2026.

Mientras que para algunos el llamado de Paulinho no está en el nivel del resto de sus compañeros de la selección al militar en la Liga MX, el jugador del Toluca señaló que a veces se tiene un mal concepto del torneo local.

“Ustedes venden muy mal su país y su liga”, dijo a un grupo de reporteros antes de rematar: “porque es una liga muy competitiva con buenos jugadores. Siempre lo dije: ustedes son una muy buena liga, pero tienen que venderla mejor”.

Al hablar de su regreso, Paulinho expresó un poco de incredulidad y alegría: “No, feliz. Cualquier jugador sueña con la selección y yo más, porque no es muy normal que te llamen estando muy lejos, pero estoy feliz”.

Antes de su llamado, el estratega de Portugal había excluido al de Toluca señalando que tenía jugadores en posiciones similares

“Respetamos mucho a Paulinho y lo estamos siguiendo, pero tiene un perfil similar al de Gonçalo Ramos y Cristiano. Necesitamos priorizar otras fortalezas”, dijo el estratega cuando presentó la convocatoria.

Para el goleador del Toluca, este llamado es el fruto de la constancia en un fútbol que, según sus palabras, es subestimado incluso por los propios mexicanos. “Creo que todos los jugadores de selecciones son llamados porque trabajan bien. Al final son decisiones del seleccionador en una situación muy larga, hay muchos jugadores con calidad y al final hay que decidir”.