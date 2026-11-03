FC Barcelona vs Aston Villa EN VIVO y GRATIS. Jornada 4 de la Champions League
El Barca busca retomar el paso en el torneo continental ante el club inglés, en uno de los juegos más relevantes del día. Sigue aquí los detalles más importantes del partido
El Aston Villa ha logrado cortar el ataque interior del Barca que, cuando va a las bandas, principalmente con Lamine, no ha podido encontrarse con remates claros. Las mejores oportunidades, incluida la del gol, llegaron con fallas en la salida del balón de los villanos.
Las posesiones largas son la receta de los azulcremas, que así echan a su rival atrás. Siempre buscan percutir por la banda derecha con Lamine Yamal.
El arquero culé evita el tanto de los visitantes con una reacción al remate de Manzambi con dirección de gol.
Una nueva pérdida de balón en su propia área dejó a Anthony Gordon con la opción de marcar con un tiro cruzado que el arquero Suzuki tapó a dos manos.
Después de pasar los sustos, el Barca ya acapara el balón y comienza a tocar en tres cuartos del campo rival esperando a filtrar el balón al área.
El arquero culé sale providencial de su campo para evitar que Jackson se enfilara a meta para igualar el marcador.
El extremo culé saca un disparo de zurda que pasa a un lado del arco.
Lamine Yamal ya tiene un nuevo récord en la bolsa, pues con su decimocuarto tanto en Champions League se convierte en el jugador con más dianas en el torneo con menos de 20 años de edad, supeando a Kylian Mbappé.
Matty Cash estuvo cerca de igualar con un remate a segundo poste que apenas pasó a un lado.
Lamine Yamal ya abrió el marcador. El joven extremo recupera el balón dentro del área y saca una roquita para romper el cero.
Los culés ya presionan muy alto y ponen la línea defensiva en el mediocampo. Los ingleses ya sufren.
El Aston Villa es el que hace el toque incial y apenas siete segundos después, se da la primera falta con una acción de Fermín. El campo está empapado por un diluvio que cae en Barcelona.
Como en todos los partidos de la Champions League, se guarda un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, quien hoy falleció después de sufrir un duro golpe el fin de semana. También se honró la memoria a los fallecidos en el accidente de tren en Toledo.
Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich
Manchester United vs. AS Roma
Villarreal vs. PSG
Feyenoord vs. Inter de Milán
F.K. Bodø/Glimt vs. Lille Olympique Sporting Club
LASK Linz vs. Slovan Bratislava
En los primeros juegos de la jornada, el Galatasaray venció 2-0 al Stuttgart y el Sporting se impuso de visita 1-0 al Shakhtar.
La lluvia en Barcelona ha sido una constante antes del partido y se espera que esta condición prevalezca el resto del partido.
La UEFA decidió que en los campos españoles donde se realicen partidos de la Champions en esta fecha no se entone el himno de la Champions League cuando salgan los equipo, un detalle en memoria de Jesús de Miguel, futbolista que falleció hoy después de sufrir un duro impacto en el campo de juego el fin de semana.
Ambos conjuntos ya dieron a conocer a los jugadores con los que arrancarán el partido:
El Aston Villa, con 12 tantos, y el Barcelona, con 11, tiene dos de las ofensivas más goleadoras del certamen, en la que la del PSG es la que más dianas acumula hasta el momento con 14.
Este es el quinto enfrentamiento ambas instituciones. Se vieron las caras en los cuartos de final de la entonces Copa de la UEFA 1977/78 (avanzó el Barcelona) y en la Supercopa de Europa de 1982, donde el Aston Villa se proclamó campeón.
El Barça arrastra una racha positiva como local frente a equipos ingleses, acumulando 15 partidos europeos consecutivos sin conocer la derrota en casa ante rivales de la Premier League.
El FC Barcelona abre las puertas del Spotify Camp Nou para recibir al Aston Villa en las acciones de la cuarta jornada de la Champions League.
El conjunto catalán retoma el curso de clubes continental con seis puntos, luego de haber perdido su pasado encuentro ante el PSG.
El Aston Villa llega a este partido con paso perfecto con nueve puntos.