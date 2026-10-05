¡Pau Cubarsí y Endrick lideran los 25 nominados al Golden Boy 2026!

El prestigioso diario italiano Tuttosport ha revelado de manera oficial la lista definitiva de 25 finalistas para el Premio Golden Boy 2026, el galardón que corona al mejor jugador menor de 21 años del futbol europeo. Con una competencia feroz, la gran vitrina europea ya conoce a las jóvenes promesas sub-21 que definirán el futuro de este deporte.

Tuttosport dio a conocer la lista de los 25 jugadores nominados al Golden Boy 2026 Tuttosport

EL ORGULLO DE LA MASÍA LIDERA LA CARRERA

El joven defensor del FC Barcelona, Pau Cubarsí, se planta como el máximo favorito para conquistar el Golden Boy 2026. Tras un año de ensueño consagrándose campeón del mundo con España, el central culé lidera con autoridad el Golden Boy Football Benchmark Index.

Acompañando a Cubarsí desde la cantera blaugrana, aparecen el mediocampista Marc Bernal y la gran sorpresa de las invitaciones directas (Wild Card), Xavi Espart.

REAL MADRID NO SE QUEDA ATRÁS

La representación española es imponente con seis futbolistas de LaLiga. Por el lado del Real Madrid, el gigante merengue presume las nominaciones del marfileño Yan Diomande y el atacante brasileño Endrick. A la legión de España en la lista se les suma el férreo defensor de la Real Sociedad, Jon Martín.

Endrick del Real Madrid estará en la conrienda por este galardón Tuttosport

LA PREMIER LEAGUE DA UN GOLPE SOBRE LA MESA

Aunque España brilla, la Premier League de Inglaterra encabeza el listado con ocho representantes, repartidos entre clubes de alta exigencia como el Chelsea, Brighton y Bournemouth.

Entre el resto de cracks internacionales que buscan dar la campanada y arrebatarle el trono a Cubarsí se encuentran figuras de la talla de Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Warren Zaïre-Emery (PSG), además de Estêvão y Jorrel Hato (Chelsea).

La moneda está en el aire y la decisión final quedará en manos de un selecto jurado internacional de 50 periodistas europeos. Noviembre dictará sentencia, pero hoy por hoy, Pau Cubarsí sueña en grande con el galardón.