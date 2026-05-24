Pato O'Ward tras acabar cuarto en Indy 500: "Superamos con creces lo que teníamos”

Pato O’Ward volvió a superar sus expectativas en una complicada semana en las 500 Millas de Indianápolis, pero nuevamente se quedó a las puertas de conseguir esa anhelada victoria.

El mexicano tuvo que usar su auto de reserva para la carrera más importante de la IndyCar, luego de perder el chasis principal el lunes pasado, en un accidente originado por Alexander Rossi.

Si bien logró mantenerse entre los diez primeros lugares en la primera parte de la competencia, los pilotos de Chip Ganassi Racing y Team Penske parecían imbatibles en circunstancias normales.

Por ello fue que Arrow McLaren optó por jugar con la estrategia, que gracias a la secuencia de encadenamientos que originó la lluvia intermitente, le permitió tomar el liderato por diez vueltas y estar de vuelta en la parte delantera del grupo.

Pero al ser un par de sprints finales, O’Ward se vio perjudicado por la falta de velocidad punta que le ha perjudicado en la mayoría de las carreras en la temporada actual de IndyCar, además de que afrontó déficit de potencia en los reinicios.

El número de combustible fue difícil, al final realmente ya no tenía preocupaciones de combustible. Pero no pude alcanzar a los autos que tenía adelante”, expresó a medios, tras bajarse de su auto, tras la jornada de este domingo.

No pude seguir el ritmo. Cuando todos aceleraban, no podía seguir el ritmo. Literalmente es como tener un paracaídas detrás de ti. No puedes hacer nada”.

Tuve problemas con los reinicios y siempre fuimos ‘comidos’. Para mí, tenía que mantener el auto en marcha para conservar mi posición”.

Cuando tienes eso todo el día, se hace muy largo. Pero así son las cosas”.

Aún con un intento desesperado por superar a Felix Rosenqvist y a Marcus Armstrong en la penúltima curva, O’Ward perdió el impulso y fue rebasado por Scott McLaughlin en los metros finales del recorrido, quedando en cuarta posición.

Considerando las circunstancias, fue otro resultado excepcional para el regiomontano, pero al recordar los finales desgarradores que ha tenido en los últimos años, el enfoque sólo está en ganar la prestigiosa carrera.

La estrategia fue perfecta. Hicimos todo lo que pudimos. Creo que superamos con creces lo que teníamos”, aseguró.

Fue un día muy largo, pero definitivamente un domingo decepcionante porque realmente no hay mucho más para mí aquí aparte de ganar”.

El ganador de la carrera fue Felix Rosenqvist, del equipo Meyer Shank Racing quien anteriormente fue coequipero de O'Ward en McLaren.