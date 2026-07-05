GP de Gran Bretaña: Checo Pérez remonta en Silverstone y encuentra mejoras en Cadillac

La playera de la Selección Mexicana le trajo buena suerte a Sergio Pérez y tras un fin de semana en Austria complicado, ahora en el circuito de Silverstone recolectó una gran cantidad de información al cruzar la meta en el Gran Premio de la Gran Bretaña en la posición 15.

Checo Pérez aún está lejos de poder pensar en los puntos, destinados solo a los 10 primeros de la carrera, pero el mexicano destacó la forma en que, al menos en el arranque con el neumático medio, pelearon por ascender en el clasificador llegando al grupo de los 15 primeros tras haber iniciado en el puesto 20, pero más allá de eso, mantuvo un ritmo constante con sus rivales.

“El ritmo fue bueno. Estábamos en la pelea y tuvimos una buena arrancada”, dijo el integrante de Cadillac quien agregó: “estuvimos luchando con algunos coches muy rápidos y fuimos capaces de mantener la posición”.

Las palabras de Pérez reflejaban la contienda que estaba realizando ante el Alpine de Pierre Gasly mientras estaba cercano con el argentino Franco Colapinto, con tiempos que estaban casi un segundo de diferencia, pero que en ritmo de carrera podía contrarrestar con conducción.

El mexicano señaló que a diferencia de Austria, donde los problemas de frenos los afectaron, Silverstone era prometedor. “No esperábamos tener esos problemas, por lo que es algo en lo que necesitamos trabajar”.

Sergio Pérez vistió el jersey de la Selección Mexicana en Silverstone. REUTERS

Lo que sí encontró el mexicano fue que aún deben trabajar en el rendimiento del compuesto duro, el cual colocaron tras la aparición del Virtual Safety Car y que sigue sin ser positivo para el Cadillac MAC-26.

"Entramos a pits y batallamos bastante con eso”, expresó el mexicano antes de señalar que, un punto importante fue que lograron recolectar información. “Tenemos una idea bastante clara de lo que salió mal, pero pareció ser una carrera bastante sólida”.

¿Cuál es el mejor resultado de Checo Pérez hasta ahora en la F1 2026?

Esta fue la tercera ocasión que Pérez finalizó en el puesto 15 en la temporada sumado a lo obtenido en China y Mónaco, pero no han sido la mejor posición en que ha cruzado la meta.

En Mónaco había escalado hasta el décimo, pero una sanción lo dejó fuera del top 10.

La carrera en Barcelona es el mejor resultado con el puesto 14 hasta ahora.