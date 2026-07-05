Pelé y el Cosmos: así recuerdan los brasileños el paso del Rey por Nueva York

“Era más fácil ir a la Luna que entrar en Studio 54”, dijo Truman Capote, uno de los grandes novelistas dramaturgos estadounidenses al describir el exclusivo club nocturno de Broadway.

Pelé ya se había convertido en la gran estrella de Nueva York antes de su llegada al Cosmos. En 1970, una encuesta internacional lo había colocado no solo como el deportista más famoso del planeta, sino como la persona más conocida del mundo, por encima de nombres como John Lennon, el papa Pablo VI, Muhammad Ali, la reina Isabel II, Neil Armstrong y Elvis Presley.

Aficionados señalan que Pelé le da vida al futbol de Brasil Sebastián Díaz de León

A poco más de cinco décadas de aquella aventura neoyorquina, la memoria de Pelé sigue viva entre los brasileños que han llegado a la Gran Manzana para acompañar a la Verdeamarela en su duelo de octavos de final frente a Noruega en el Mundial.

“Yo era muy pequeño cuando Pelé vino a Nueva York, pero mi padre me decía que era una estrella en todos lados. Salía en todos los anuncios, en las revistas, imagino que era algo nuevo para un país que el futbol no era tan importante como para nosotros los brasileños”, menciona Diogo, aficionado de Brasil.

Clive Toye, director general del New York Cosmos, se propuso en esos años convencerlo a pesar de que ya había anunciado su retiro. Lo persiguió por medio mundo en sus partidos de exhibición. Desde Kingston, en Jamaica, hasta Bruselas, en Bélgica. Hasta que el 9 de junio de 1975, en el Princess Hotel de Hamilton, Bermudas, Pelé fue presentado oficialmente como jugador del Cosmos. El diario The Guardian calificó aquella contratación como “el fichaje maestro del siglo”.

“Para nosotros significa todo. Es más que un buen jugador, es lo que le da vida al futbol en Brasil, no se entendería nada sin él. Recuerdo su última etapa, fue grandiosa”, señala un aficionado brasileño.

Con Pelé como estandarte, el Cosmos se transformó en “el equipo más glamuroso del mundo” y conquistó la Soccer Bowl de 1977, la última temporada del brasileño antes de despedirse definitivamente de las canchas. En esos años, el “Rey” era una estrella que brillaba incluso más que las de la vida nocturna neoyorquina. Convirtió al Cosmos en el equipo de moda y a Nueva York, en el escenario donde el futbol comenzó a sentirse como un gran espectáculo.