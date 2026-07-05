Así va Isaac del Toro en la Clasificación del Tour de Francia (5 de julio)

A Isaac del Toro no lo paró un problema mecánico y una travesía para cambiar de bicicleta antes de lanzar una embestida brutal en los últimos kilómetros para ganar la segunda etapa del Tour de Francia 2026 con un tiempo de 3:40:01. Con este resultado, el mexicano escaló a la cuarta posición de la Clasificación general, hasta el domingo 5 de julio.

El originario de Ensenada, Baja California, hizo historia al convertirse en el segundo mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia, cuando lo hizo Raúl Alcalá hace más de tres décadas.

Isaac del Toro ganó la segunda etapa del Tour de Francia 2026 Mexsport

“Esto lo significa todo para mí. Como he dicho antes, me siento muy privilegiado. Todo el equipo me ha dado mucha confianza. No me puedo creer que lo haya conseguido. Es una locura. No te puedes imaginar lo que siento ahora, sobre todo por mi país”, dijo Isaac del Toro.

El ciclista mexicano ganó su segunda victoria de etapa en una Gran Vuelta y admitió que el plan original era para Tadej Pogacar, quien ya se ganó el cariño de los aficionados de nuestro país.

México ya tiene otro hermano, Tadej Pogacar Mexsport

“Teníamos un plan para Tadej, lo llevé a cabo, pero luego la ventaja era mayor y simplemente me dejé llevar hasta la línea de meta”, mencionó.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN DEL TOUR DE FRANCIA 2026 (5 DE JULIO):

1. Jonas Vingegaard – 4:01:48.

2. Tadej Pogacar a +00:00:06”.

3. Remco Evenepoel a +00:00:15”.

4. Isaac del Toro a +00:00:16”.

5. Juan Ayuso a +00:00:19”.

6. Paul Seixas a +00:00:42”.

7. Romain Gregoire a +00:00:44”.

8. Florian Lipowitz a +00:00:45”.

9. Lenny Martínez a +00:00:53”.

10. Tom Pidcock a +00:01:00”.