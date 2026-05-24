Pasó de desconocido a sensación mundial… con un nocaut en apenas 20 segundos

Patrick Habirora necesitó apenas 20 segundos para pasar de ser un desconocido para gran parte del público internacional, a convertirse en uno de los nombres más comentados dentro de las MMA. El peleador belga noqueó de forma brutal al histórico Benson Henderson en el evento principal de la PFL Bruselas , firmando una de las victorias más impactantes de su joven carrera.

El ambiente en el ING Arena ya anunciaba que la noche podía ser especial. Habirora, nacido y formado a menos de 70 kilómetros de Bruselas, recibió una presentación digna de una estrella. Un saxofonista interpretó su música de entrada mientras miles de aficionados coreaban su nombre antes incluso de que iniciara el combate. Y aunque el duelo prometía emociones, prácticamente terminó antes de comenzar.

Con apenas su segundo golpe de la pelea, Patrick Habirora conectó un gancho de izquierda que mandó a Henderson de bruces contra la lona. El público explotó mientras el árbitro Mike Beltran intervenía tras un par de martillazos adicionales. Todo había terminado en solo 20 segundos.

El invicto europeo mejoró así su récord a 9-0, además de sumar su séptimo nocaut consecutivo y el cuarto seguido en el primer asalto. A sus apenas 25 años, Habirora empieza a perfilarse como una de las grandes apuestas de la PFL en el continente europeo.

La victoria también representó un fuerte choque generacional. Benson Henderson, ex campeón de peso ligero en UFC y WEC, tiene actualmente 42 años y llevaba más de una década como uno de los nombres reconocidos dentro de las MMA. Cuando Henderson conquistó el cinturón de UFC en 2012 tras vencer a Frankie Edgar, Habirora apenas tenía 10 años.

A pesar de la contundencia del desenlace, el peleador belga mostró respeto absoluto hacia el veterano estadounidense una vez terminada la pelea.

“Esto es un deporte. Benson y yo quizá más tarde tomaremos algo juntos. No somos enemigos en un mundo lleno de guerras y conflictos. Hay que respetar a todos”, declaró Habirora mediante un intérprete.

Pero la calma duró poco. Con la adrenalina todavía encima, el belga aprovechó el foco internacional para lanzar un reto inesperado a un nombre que actualmente ni siquiera forma parte de la PFL: Mike Perry.

“Escuché que estaban hablando de Mike Perry. Oye Mike Perry, si vienes a PFL, vamos”, soltó Habirora, encendiendo inmediatamente las redes sociales.

La actuación del europeo no solo dejó una imagen espectacular, sino que también abrió la puerta para que la PFL tenga una nueva figura mediática. Y después de semejante nocaut, el mundo de las MMA ya sabe perfectamente quién es Patrick Habirora.