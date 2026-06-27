Panamá firma un Mundial para el olvido: sin goles, sin puntos y con récord negativo

La Selección Nacional de Panamá quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras finalizar en el último lugar del Grupo L, sector que compartió con Inglaterra, Croacia y Ghana. El conjunto canalero cerró su participación sin marcar un solo gol, marca que no se presentaba en un Mundial desde Sudáfrica 2010.

Panamá perdió sus tres encuentros de la fase de grupos: 1-0 frente a Ghana, 1-0 ante Croacia y 2-0 contra Inglaterra. Además de la eliminación, el equipo terminó con una diferencia de goles de -4 y sin poder romper la sequía ofensiva durante el torneo.

La falta de goles convierte a Panamá en la primera selección que termina un Mundial sin anotar desde la edición de 2010. Desde entonces, en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en 2026, ninguna selección había concluido la fase de grupos con cero anotaciones.

Además, el conjunto canalero se convirtió en el primero que finaliza una Copa del Mundo sin puntos y sin goles desde Corea-Japón 2002, cuando China y Arabia Saudita también cerraron su participación con doble cero.

Panamá es la primera selección en 24 años que cierra el mundial sin goles, ni puntos. Reuters

Las selecciones que se fueron del Mundial sin marcar en el siglo XXI

Desde la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, únicamente seis selecciones habían sido eliminadas sin marcar un solo gol, cifra a la que ahora se suma Panamá.

En aquella edición, Francia perdió 1-0 contra Senegal, empató 0-0 con Uruguay y cayó 2-0 frente a Dinamarca. China perdió 2-0 con Costa Rica, 4-0 ante Brasil y 3-0 contra Turquía, mientras que Arabia Saudita fue derrotada 8-0 por Alemania, 1-0 por Camerún y 3-0 frente a Irlanda.

En Alemania 2006, Trinidad y Tobago terminó con un punto, producto del empate sin goles frente a Suecia, aunque posteriormente perdió 2-0 contra Inglaterra y 2-0 ante Paraguay.

La siguiente ocasión ocurrió en Sudáfrica 2010. Argelia cayó 1-0 frente a Eslovenia, empató 0-0 con Inglaterra y perdió 1-0 ante Estados Unidos. Honduras, por su parte, fue derrotada 1-0 por Chile y 2-0 por España, antes de empatar sin goles frente a Suiza.

Con sus derrotas ante Ghana, Croacia e Inglaterra, Panamá se incorporó a esa lista y se convirtió en la primera selección en 16 años que concluye una Copa del Mundo sin anotaciones.

Felipe Baloy es el único futbolista panameño que ha marcado gol en Mundiales. REUTERS

Panamá sigue sin sumar puntos en Mundiales

La edición de 2026 representó la segunda participación mundialista para Panamá, después de su debut en Rusia 2018.

En aquella Copa del Mundo perdió 3-0 frente a Bélgica, 6-1 contra Inglaterra y 2-1 ante Túnez. El único gol panameño en ese torneo fue obra de Felipe Baloy, mientras que el segundo tanto registrado a favor del equipo llegó por un autogol de Yassine Meriah en el encuentro frente a Túnez.

Con su actuación en 2026, Panamá mantiene una estadística sin victorias ni puntos en Copas del Mundo. Además, Felipe Baloy continúa siendo el único futbolista panameño que ha marcado un gol para su selección en la máxima justa del futbol.