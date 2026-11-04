Murió Alan Jones, legendario campeón de la F1 en 1980

El histórico piloto australiano Alan Jones, quien se proclamó campeón de la Fórmula 1 en 1980 con el equipo Williams, falleció este jueves 5 de noviembre tras una breve enfermedad, esto según ha confirmado su familia, apenas unos días de su cumpleaños número 80.

Amanda Butler-Davis, esposa del campeón del mundo, comunicó la noticia a través de un aviso en redes sociales y que fue difundido por la cadena nacional australiana ABC.

Estamos extremadamente tristes de anunciar el fallecimiento de nuestro amado Alan, quien falleció el 5 de noviembre tras una breve enfermedad. Será profundamente extrañado y recordado con cariño por sus seres más cercanos, así como por los muchos aficionados cuyo apoyo siempre agradeció", expresó la familia del expiloto.

"Alan dedicó su vida al automovilismo, construyendo un legado que perdurará a través de las incontables personas que tocó en el camino. A través de sus logros, pasión e inconfundible carácter, tanto dentro como fuera de la pista, Alan dejó una huella imborrable en el deporte, tanto a nivel nacional como en todo el globo", concluyó el emotivo mensaje.

¿Quién era Alan Jones?

Nacido en Melbourne, Alan Jones fue el segundo australiano en conquistar el cetro de la Fórmula 1 logrando 12 victorias totales.

Su consagración definitiva llegó en la temporada de 1980, cuando al mando de su monoplaza del equipo Williams logró coronarse campeón del mundo. Este hito histórico lo colocó en un selecto grupo dentro de su país, convirtiéndose en uno de los dos únicos australianos en la historia en levantar el título de la máxima categoría, compartiendo dicho honor únicamente con el legendario Sir Jack Brabham.

Jones además pasará a la historia por convertirse en el primer piloto que logró un campeonato de pilotos con la escudería Williams, siendo la punta de lanza para uno de los equipos más exitosos dentro del Gran Circo.