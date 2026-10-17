COM no suelta a las promesas del deporte mexicano y absorbe gastos para la justa en Dakar 2026

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, reiteró la postura de no soltar la mano de los atletas ni en los Juegos Olímpicos de la Juventud, aunque reconoció que el gasto operativo de la entidad junto con sus socios comerciales no libraron los recortes en la delegación mexicana que pronto viajará a Dakar 2026.

“Estaba un presupuesto de 16 millones de pesos, pero tuvimos que recortar a la delegación y estamos exactamente pagando 13 millones 800 mil pesos”, reveló la titular del COM.

La también exclavadista olímpica, durante la ceremonia de presentación de la delegación mexicana que competirá en Dakar 2026, desmenuzó el gasto operativo.

“Es lo que está costando con los boletos de avión, hospedaje, alimentación, uniformes, uniformes de competencia, la transportación local; todavía nos falta una vacuna que tiene un costo. Pero lo más importante es que pudimos llevar a la delegación, lograr que estén representando a México es lo importante”.

De igual manera expuso los recortes que sufrió la delegación, actualmente con 111 integrantes: 62 atletas (21 hombres/41 mujeres), 27 entrenadores (18 hombres/9 mujeres) y 22 de equipo multidisciplinario (12 hombres/10 mujeres).

“Tuvimos que bajar médicos, fisiatras, entrenadores, cuerpo técnico, de entrenadores bajamos a dos, pero fue cuestión por sus visas, tema técnico metodológico. El tema de médicos y fisios lo tuvimos que reducir, los que van tendrán que esforzarse un poco más, igual compañeros que llevan la estadística tendrán que quedarse”.

Un gasto compartido de casi 14 mdp

Para hacer realidad el sueño de atletas, de entre 14 y 17 años de edad, por mostrarse en un mayor escenario internacional, en el Comité Olímpico Mexicana se retribuyó al apoyo de los socios comerciales a lo largo del año y con tres eventos grandes.

“Primero, fuue una parte Milano-Cortina (Juegos Olímpicos de Invierno) que cubrieron los patrocinadores. Después, los juegos centroamericanos, una delegación muy grande, recibimos una parte del Gobierno Federal, lo cual, siempre agradezco a la presidenta de México (Claudia Sheinbaum) esa disposición. Y también fue parte de los patrocinadores. De los 64 millones, 40 fueron del Gobierno Federal, los 24 fueron de los patrocinadores.

“Y para los Juegos Olímpicos de Dakar, el 70 por ciento lo está poniendo la iniciativa privada y nosotros como parte del Comité Olímpico estamos poniendo un 30 por ciento, que para nosotros es duro, es duro, ¡pero era no llevar a la delegación o apretarnos más el cinturón en el COM!, la verdad es que agradezco a los trabajadores del Comité Olímpico Mexicano por ese esfuerzo, el sacrificio tan grande que hacen por los atletas de México”.

María José Alcalá también fue cuestionada sobre la postura del Gobierno Federal para esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

“A nosotros nos informaron que no estaban autorizados los recursos en el momento en que se requerían. Y bueno, a seguir adelante, no pasa nada”, añadió, al tiempo que mencionó a Banco Multiva e Imagen Televisión por su apoyo entre la baraja de patrocinadores.

Los "gallos" a seguir en Dakar 2026

Con empatía por su experiencia como atleta olímpica, la exclavadista María José Alcalá brindó sus expectativas con las disciplinas y atletas a seguir durante la justa en Dakar 2026.

"El grupo de niñas del handball es muy duro, tienen una buena preparación. También el taekwondo y es important señalar que la Federación Mexicana de TKD está absorbiendo todo el su campamento. En gimnasia habrán buenos resultados. Con Nabyenka de ciclismo también, todos tienen proyección; en boxeo llevamos a una medallista mundial.

"Fue muy difícil clasificar a estos Juegos Olímpicos, no sólo tema nacional, somos de las delegaciones e importantes de l Dakar, son 62 espacios Se espera fuerte competencia contra china, dará buenos resultados nuestro nadador abanderado, ustedes podrán disfrutar a estos atletas, es la nueva generación, peleando por ir a Los Ángeles 2028, hay buenas expectativas para atletismo y lucha, ya verán los resultado", remató optimista la presidenta del COM.