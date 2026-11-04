Brandon Aiyuk inicia su trámite de reincorporación a la NFL

El receptor abierto Brandon Aiyuk ha dado el primer paso formal para reincorporarse a la NFL tras presentar la documentación requerida ante las oficinas de la liga, confirmó su representante Drew Rosenhaus.

Con esta acción, el egresado de Arizona State tiene programado acortar distancias y presentarse este viernes por la tarde en las instalaciones de los San Francisco 49ers, franquicia que aún mantiene la propiedad de sus derechos bajo la lista de reserva.Un ultimátum para la directiva de San Francisco

Un ultimátum para la directiva de San Francisco

La solicitud formal enviada por Aiyuk coloca a la directiva de los 49ers contra la pared. El movimiento obliga a la gerencia a definir la situación contractual del jugador antes del cierre del mercado de traspasos, fijado para este martes a las 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Sin embargo, el panorama dentro de la institución no vislumbra una reconciliación. Tanto las posturas del gerente general John Lynch como del entrenador en jefe Kyle Shanahan anticipan un despido inminente. El propio Shanahan reafirmó en septiembre que la relación estaba terminada y que no existía margen para un retorno, incluso a pesar de las constantes bajas que ha sufrido el cuerpo de receptores del equipo a lo largo de la presente campaña.Origen del conflicto: 27 millones en garantías rescindidos

Origen del conflicto: 27 millones en garantías rescindidos

La fractura definitiva entre el receptor y la organización se remonta a julio de 2025. En ese momento, la directiva de San Francisco tomó la decisión de rescindir cerca de 27 millones de dólares en sueldo garantizado, citando faltas reiteradas del jugador a sus sesiones de rehabilitación y a las revisiones médicas obligatorias de pretemporada.

Tras ausentarse del campamento de entrenamiento, el club procedió a inscribirlo en la lista de jugadores no reportados. Esta medida dejó a Aiyuk sin derecho a percibir salario y liberó su lugar en la plantilla activa de 53 elementos, congelando su estatus hasta la reciente entrega de su documentación.