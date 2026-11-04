Miguel Borja vuelve a marcar gol de chilena con América

Miguel Ángel Borja volvió a dejar en claro que la acrobacia es una de sus especialidades. En las redes sociales se volvió viral un video del entrenamiento de este miércoles de las Águilas del América, donde el atacante colombiano convirtió un autentico golazo en una jugada de táctica fija que rápidamente fue calificado por los aficionados como digno del Premio Puskás.

La jugada se dio durante un ensayo a balón parado: tras un cobro de tiro de esquina pasado hacia el segundo poste, Borja impactó el balón con una chilena de pierna derecha impecable, dejando sin oportunidad al guardameta azulcrema. La anotación resultó ser una calca de la acrobacia con la que maravilló en el Clásico Nacional frente a Chivas, confirmando que se trata de un recurso técnico completamente ensayado.

El secreto de las chilenas de Boeja

La facilidad del 'Colibrí' para realizar este tipo de remates tiene una explicación de origen. César Valencia, directivo de Fútbol Paz y uno de los formadores del colombiano en sus inicios, reveló para ESPN la rutina sistemática con la que preparaban a Borja desde muy joven para dominar el gesto técnico sin arriesgarse a una lesión:

“El primer gesto que hacíamos era acostarlo boca arriba y generar el movimiento de la ejecución de la chilena. Le tiramos el balón y él en el suelo hacía el gesto. Así estuvimos trabajando mucho tiempo, y luego en cuclillas, lo mismo en el gesto, y aprendiendo a caer con los brazos atrás. Y luego, un poquito más complicado, que era que le tiramos el balón y él ya hacía el gesto con caída”

Números de Borja en América

El rendimiento del cafetero con el conjunto de Coapa ha superado las expectativas. Más allá de sus vistosas anotaciones, Borja se ha consolidado como uno de los artilleros más eficientes tanto del América como de toda la Liga MX.

Con un promedio de un gol cada 61 minutos, Miguel Borja sigue respondiendo con credenciales de goleador de élite y ratifica que cada recurso espectacular en su repertorio es fruto de años de trabajo.