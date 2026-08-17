Oficial: UAE Team confirma a Isaac del Toro en importante tour europeo

El UAE Team Emirates hizo oficial la presencia de Isaac del Toro en el Tour de Alemania, competencia en la que el ciclista mexicano será una de las principales cartas de la escuadra junto al local Nils Politt.

Aunque la participación del pedalista de Ensenada en la ronda germana ya se había dado a conocer, el equipo confirmó este lunes su alineación completa y colocó a Del Toro y Politt al frente de la formación para los cinco días de competencia.

El Tour de Alemania se disputará del 19 al 23 de agosto y marcará el regreso de Del Toro a una carrera por etapas después de terminar tercero en el Tour de France, donde además consiguió una victoria de etapa y se quedó con la clasificación de los jóvenes.

Del Toro y Politt encabezarán al UAE Team

Nils Politt, de 32 años, aportará la experiencia dentro del equipo y buscará volver a conquistar una competencia que ya ganó en 2021. El alemán también consiguió precisamente en su país su primera victoria como profesional, durante la edición de 2018.

Del Toro y Politt estarán acompañados por Vegard Stake Laengen, Antonio Morgado, Moritz Mauss y Matteo Vanden Wijngaert, quienes completarán la alineación del conjunto emiratí para la prueba.

El propio UAE Team Emirates presentó a sus corredores mediante sus redes sociales y destacó la combinación de juventud y experiencia con Del Toro y Politt como referentes de la formación para territorio alemán.

La edición 40 del Tour de Alemania comenzará con un prólogo de 2.6 kilómetros en Bad Orb, antes de cuatro etapas en línea. La competencia concluirá el domingo con una jornada que tendrá salida y meta en Heilbronn.

Alemania, siguiente escala rumbo al Mundial

Isaac del Toro llega a la competencia después de terminar en el lugar 43 de la ADAC Cyclassics de Hamburgo, disputada el domingo, y utilizará la ronda alemana como parte de su preparación para uno de los últimos grandes objetivos de su temporada.

El mexicano apunta al Mundial de Ciclismo que se realizará en Canadá a finales de septiembre, mientras atraviesa una temporada en la que se encuentra en el cuarto puesto del ranking de la Unión Ciclista Internacional y acumula nueve victorias de etapa durante 2026.

Así, Del Toro tendrá nuevamente responsabilidades importantes dentro del UAE Team Emirates, esta vez en una carrera de cinco días en la que el equipo apostará por el mexicano y por Politt para pelear en la clasificación general.