Odell Beckham Jr. encuentra una nueva oportunidad con los Vikings

Odell Beckham Jr. tiene una nueva oportunidad en la NFL. Hace unos días el receptor fue dado de baja por los New York Giants, terminando su segunda etapa con el equipo; ahora llegó a un acuerdo con los Minnesota Vikings para incorporarse a su escuadra de prácticas.

El primer paso de Beckham por los Giants comenzó en 2014, cuando fue seleccionado con la 12.ª selección global del Draft. Durante sus primeras cinco temporadas con el equipo se convirtió en una de las figuras de la franquicia, al registrar 390 recepciones para 5 mil 476 yardas y 44 touchdowns.

La llegada del veterano representa una alternativa para Minnesota, que busca profundidad en la posición de receptor mientras Justin Jefferson se recupera de una lesión en el tobillo. Beckham todavía deberá ganarse un lugar en el roster principal, pero su experiencia puede ser importante para la ofensiva de los Vikings.

Odell Beckham Jr. se reencuentra con Kevin O’Connell

El movimiento representa el reencuentro de Beckham con Kevin O’Connell, actual entrenador en jefe de los Vikings. Ambos ya trabajaron juntos durante la temporada 2021, cuando O’Connell se desempeñaba como coordinador ofensivo de Los Angeles Rams.

Beckham llegó a los Rams a mitad de aquella campaña después de su salida de Cleveland y tuvo participación durante la postemporada. El receptor registró 21 recepciones para 288 yardas y dos touchdowns en los playoffs, además de conseguir una anotación durante el Super Bowl LVI, en el que Los Ángeles derrotó a los Cincinnati Bengals.

Ahora, O’Connell vuelve a contar con un jugador que ya conoce su sistema ofensivo y que puede aportar experiencia a un grupo que atraviesa algunas bajas.

Beckham busca recuperar protagonismo en la NFL

Su incorporación al Minnesota ocurre después de una breve segunda etapa con los Giants. Beckham formó parte del roster de 53 jugadores para el inicio de la temporada, pero participó solamente en 20 jugadas durante tres encuentros y no consiguió ninguna recepción antes de ser liberado el 29 de septiembre.

Antes de regresar a Nueva York, el receptor pasó por equipos como Cleveland Browns, Los Angeles Rams, Baltimore Ravens y Miami Dolphins. A lo largo de su carrera suma 575 recepciones, 7 mil 987 yardas y 59 touchdowns en 122 partidos. También fue elegido Novato Ofensivo del Año en 2014 y cuenta con tres selecciones al Pro Bowl.

Por ahora, Beckham comenzará esta nueva etapa desde la escuadra de prácticas de los Vikings. El equipo podrá evaluar su desempeño y condición antes de decidir si recibe una oportunidad con el roster principal.