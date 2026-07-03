Ocho jugadores de Túnez dieron positivo por clembuterol en México; Inglaterra toma medidas

La presencia de clembuterol en pruebas antidopaje realizadas a jugadores de Túnez encendió las alertas durante la Copa del Mundo y volvió a poner bajo la lupa el problema de la carne contaminada en México. De acuerdo con información de los diarios británicos The Times y Daily Mail Sport, hasta ocho futbolistas de la selección africana registraron hallazgos atípicos por esta sustancia, aunque las investigaciones apuntan a que el origen fue el consumo de carne durante su concentración en Monterrey y no un intento de mejorar el rendimiento.

La noticia surge apenas unos días antes de que Inglaterra dispute el domingo su partido de octavos de final en Ciudad de México. La selección inglesa tiene previsto arribar este viernes y lo hará con una medida que ya forma parte de su protocolo en competencias internacionales al viajar acompañada por todo su equipo de chefs y encargarse de la preparación de sus propios alimentos.

¿Habrá sanciones para los futbolistas de Túnez?

Los resultados antidopaje de los futbolistas tunecinos detectaron rastros de clembuterol, un agonista beta-2 prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) debido a sus efectos para favorecer el desarrollo muscular y la reducción de grasa corporal. Sin embargo, las concentraciones encontradas fueron consideradas compatibles con contaminación alimentaria.

Las autoridades antidopaje iniciaron una investigación y, según los reportes, un restaurante de Monterrey forma parte de las indagatorias. Hasta ahora no se espera que los jugadores enfrenten sanciones deportivas.

Clembuterol, problema de salud en México

El caso revive un problema que ha acompañado a México desde hace más de una década. En algunos casos, el clembuterol ha sido utilizado ilegalmente como promotor de crecimiento en el ganado bovino, lo que ha provocado episodios de contaminación alimentaria que también han afectado a deportistas.

Durante la Copa Oro de 2011, cinco jugadores de la selección mexicana dieron positivo por clembuterol. Tras la investigación, tanto la Federación Mexicana de Futbol como la AMA concluyeron que el origen fue carne contaminada y los futbolistas fueron exonerados.

Ese mismo año, durante el Mundial Sub-17 celebrado en México, 109 jugadores de 19 selecciones presentaron resultados positivos por cantidades mínimas de la sustancia. La FIFA incluso analizó muestras de carne tomadas directamente en los hoteles de concentración y encontró rastros de clembuterol en cerca del 30 por ciento de ellas, por lo que decidió no sancionar a ningún jugador al considerar que existía evidencia suficiente de contaminación alimentaria.

Como consecuencia de esos antecedentes, la Agencia Mundial Antidopaje modificó su protocolo. Desde 2022, cuando una muestra de orina contiene menos de 5 nanogramos por mililitro de clembuterol, el resultado se clasifica como un Hallazgo Atípico (ATF) y no como un resultado analítico adverso.

Ese procedimiento obliga a realizar una investigación para determinar si la sustancia proviene de carne contaminada. Si esa explicación queda confirmada, el caso se cierra sin sanciones. Sólo cuando no existe evidencia de contaminación, el expediente se convierte en una violación de las normas antidopaje.

La FIFA evitó pronunciarse sobre la investigación abierta en torno a Túnez, mientras que la federación tunecina tampoco ha emitido comentarios públicos. Entretanto, Inglaterra llegará a México con un estricto control sobre su alimentación.