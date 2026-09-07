¿Qué es Madring? El nuevo desafío que pone a prueba a la Fórmula 1

Después de pasar por Pedralbes, Montjuïc, Jerez de la Frontera, Jarama y Barcelona, el Gran Premio de España tendrá un nuevo escenario en la capital del país. Madrid será sede de la Fórmula 1 hasta el 2035, con un circuito que representará un desafío para pilotos y las escuderías.

Madring un nuevo escenario para todos

Madring cuenta con un circuito de 5,474 kilómetros, 22 curvas y la famosa 'La Monumental', una curva peraltada, con 550 metros de longitud y una forma semicircular.

El trazado es una combinación de zonas rápidas, frenadas fuertes y varios cambios de dirección, por lo que los equipos deberán encontrar la configuración adecuada para enfrentar un circuito en el que no existen referencias de una carrera de Fórmula 1.

El Gran Premio de España se disputará a 57 vueltas en el circuito Madring. Fórmula 1

¿Cómo va la temporada, después del Gran Premio de Italia?

El pasado fin de semana se disputó el GP de Italia, donde una vez más Kimi Antonelli consiguió una victoria espectacular después de arrancar desde el puesto 19 y remontar hasta el primer lugar.

El italiano estuvo acompañado en el podio por George Russell, quien terminó segundo, y Max Verstappen, tercero. Con este resultado, Antonelli reforzó su liderato en la clasificación de piloto y amplió su ventaja a 66 puntos sobre su compañero de Mercedes.

Aun con 10 premios por disputar, el rendimiento del piloto de 21 años lo mantiene como el principal candidato al campeonato de 2026.

¿Qué esperar del Gran Premio de España?

Los pilotos llegan a Madrid para enfrentarse por primera vez al nuevo circuito en condiciones de Gran Premio. La falta de referencias de una carrera convierte al fin de semana en una oportunidad para que las escuderías descubran qué tan competitivo puede ser cada monoplaza en el trazado madrileño.

El Gran Premio de España se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre y podrá seguirse mediante la plataforma oficial F1 TV o por sistemas de televisión de paga.

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid también refuerza la presencia de España como sede de grandes eventos deportivos internacionales. En 2025, el país recibió por primera vez un partido de temporada regular de la NFL, realizado en el estadio Santiago Bernabéu, con lo que Madrid continúa posicionándose como escenario para competencias de alcance mundial.