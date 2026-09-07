VIDEO: Alexis Vega arma la cuba más grande con el trofeo de la Leagues Cup

Toluca ganó la Leagues Cup tras imponerse 2-0 a Monterrey y consiguió su sexto título en la etapa de Antonio Mohamed, desatando los festejos en el vestidor; siendo la primera vez que se corona un equipo de la Liga MX, Alexis Vega fue el gran protagonista de la cuba dentro del trofeo, misma que rápidamente dio la vuelta en redes sociales.

Convirtiendo el primer gol en los instantes iniciales del partido, Alexis Vega volvió a mostrar su relevancia en el conjunto de los Diablos Rojos de Antonio Mohamed, mismos que sobrellevaron el compromiso hasta finiquitarlo con la anotación de Helinho y apoderarse de un nuevo trofeo en esta etapa dorada dentro del conjunto del Estado de México.

La celebración llegó al vestidor Escarlata y, entre música y un ambiente inmejorable, Alexis Vega compartió un video en redes sociales donde se aprecia que Luan García echa refresco dentro del trofeo de la Leagues Cup 2026… y a pesar de que en la toma no se alcanza a distinguir si existe alcohol de por medio, remover el líquido con la medalla obtenida deja a la imaginación lo que pudo haber sido la cuba más grande en la historia del torneo binacional.

Reproducir Alexis Vega y Luan García protagonizan el festejo de Toluca tras coronarse en la Leagues Cup 2026.

El idilio entre Toluca y sus aficionados se mantendrá unos cuantos meses más, ya que durante la Jornada 8 volverán a la cancha del estadio Nemesio Diez en donde –seguramente- presumirán el trofeo obtenido y buscarán la victoria para mantenerse entre los primeros sitios del Apertura 2026, tratando de sellar cuanto antes su sitio en la Liguilla.

Además, la escuadra Choricera se convirtió en el primer equipo mexicano en ganar cada uno de los títulos disponibles en Norteamérica:

- Liga MX.

- Copa MX.

- Leagues Cup.

- Campeones Cup.

- Concachampions.

- Campeón de Campeones.

* Copa Sudamericana y Copa Libertadores no son torneos considerados en esta lista, además de la Supercopa MX, misma que aún no han disputado.

Toluca se consagró como campeón de la Leagues Cup 2026 tras imponerse a Monterrey. Mexsport

BFG