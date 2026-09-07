El legado del Mundial 2026 en México: FIFA y FMF impulsan el futbol escolar y comunitario

Previo a la Copa del Mundo 2026, México marcó un hito histórico al convertirse en el primer país en albergar tres veces la máxima contienda del futbol. Sin embargo, el impacto del torneo trascendió las canchas profesionales.

De la mano de la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se puso en marcha una estrategia que implementó mejoras nacionales con respecto al desarrollo e impulso del futbol a nivel escolar y comunitario.

Torneo escolar de futbol a nivel nacional

En 2025 la FMF lanzó el Torneo Nacional de Futbol Escolar, donde cada equipo representa a uno de los 32 estados de la República Mexicana. En el torneo participaron alrededor de 1.8 millones de estudiantes y más de 6 mil escuelas.

Directivos de la FMF en la inauguración de la la primera edición del Torneo Nacional de Futbol Escolar. @FMF

La primera edición contó con la participación de dos organismos internacionales: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Así pues, para fortalecer el certamen la FIFA donó 110 mil balones de futbol y con fondos de FIFA Foward apoyó al financiamiento de las finales del torneo.

“Botas de la FIFA para todos”

El 29 de marzo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó las nuevas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FMF para poner en marcha en México la iniciativa “Botas de la FIFA para todos”.

Dicha iniciativa se presentó en París el 22 de marzo. Durante la fase inicial del programa se adquirieron 20 mil pares de botines de futbol, en nueve tallas distintas, para distribuirlos a niños/as de escasos recursos de todo el mundo.

Infraestructura comunitaria: mini campo FIFA Arena

Un día antes del comienzo del Mundial, el 10 de junio, se inauguró el primer mini campo de FIFA Arena en la escuela Octavio Paz, ubicada en el municipio de La Paz, Estado de México.

Según la FIFA, este mini campo es el primero de ocho que se construirán en colaboración con la FMF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los cuales se sumarán dos más gestionados entre la FIFA y la FMF, por lo que distintas comunidades se verán beneficiadas de 10 mini campos que buscan alentar el deporte.

Primer mini campo FIFA Arena en el Estado de México. @FMF

El verdadero éxito de este Mundial no se medirá solamente en los estadios ni en los partidos: lo más importante será el legado que dejemos. Un legado que llegue a escuelas, barrios y municipios de todo el país”, declaró el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega Campbell, en la inauguración del mini campo.

El éxito de la Copa del Mundo trasciende de la fiesta en las calles y radica en la sostenibilidad de esta infraestructura deportiva dirigida a los jóvenes. La "fiebre mundialista" debe medirse en el alcance de iniciativas que impulsen el futbol y garanticen que permanezcan activas.